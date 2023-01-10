Tarih belli oldu! YouTube Shorts'tan para kazanma dönemi başlıyor

Günümüzde video alanında en önemli platformlardan biri olan YouTube, TikTok benzeri kısa video hizmeti YouTube Shorts ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında Shorts için reklamları test eden şirket, içerik üreticileri ile reklam gelirini paylaşacağını duyurdu. Bununla birlikte gelir paylaşımı için tarih verdi.

YouTube Shorts'tan para kazanma dönemi 1 Şubat'ta başlıyor

Video alanının önemli isimlerinden olan YouTube, 2020 yılında kısa video paylaşım özelliği YouTube Shorts'u duyurdu. Shorts üzerinden büyük adımlar atmak isteyen şirket, içerik üreticilerine yeni bir gelir kapısı sunmaya hazırlanıyor. YouTube, Shorts üzerinden gelir elde etmek için de tarih verdi.

Şirketin açıklamasına göre Shorts, 1 Şubat'tan itibaren daha fazla kullanılmaya başlanacak. Nedeni de YouTube Shorts'un 1 Şubat'tla birlikte YouTube İş Ortağı Programı'nın bir parçası olması oluyor. Ayrıca program üzerinden bir gelir elde etmek isteyen üreticilerin yeni sözleşmeyi kabul etmesi ise zorunlu.

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Bununla birlikte içerik üreticilerinin reklam gelirinden pay almaya devam etmesi için 10 Temmuz 2023'e kadar sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Bu konuda şirketin açıklaması ise şu şekilde: "YouTube'dan para kazanmaya devam etmek için YouTube İş Ortağı Programı şartlarının 10 Temmuz 2023'e kadar kabul edilmesi gerekiyor. İş ortakları 1 Şubat 2023'te (veya yeni şartları kabul ettikleri tarihte) Shorts reklam geliri kazanmaya başlayabilmek için yeni şartları kabul etmelidir."

Ek olarak YouTube, Shorts içeriklerindeki reklamlardan elde ettiği gelirin yüzde 45'ini içerik üreticilerine verecek. Bu ödemeler ise her ay düzenli bir şekilde olacak. Bunun yanı sıra şirket, içeriklerde telif hakkına sahip olan müzikleri kullanmayı da serbest bırakacak.

Üreticiler, web ya da mobilde izlenen videolardan ve diğer sitelerden gelen izleyiciler üzerinden para kazanacak. Programa başvurmak için gereken şartlar ise şu şekilde:

En az 1.000 aboneye sahip olmak.

Son üç ay içinde Shorts'ta en az 10 milyon izlenme veya hem YouTube uzun videolarda hem de Shorts'ta toplam 4.000 saat izlenme kazanmış olmak.

Konuya ilişkin YouTube'un yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Short reklam geliri paylaşımı 1 Şubat 2023'te başlayacaktır. Para kazanan iş ortakları, Shorts görüntülemelerinden reklam geliri kazanmaya başlamak için Temel şartlar ile Shorts Para Kazanma Modülü'nü kabul etmelidir. Aksi takdirde Shorts Akışı reklamlarından para kazanamazlar."

Peki, siz YouTube Shorts para kazanma dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Shorts üzerinden para kazanma dönemi nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!