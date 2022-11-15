Tarih açıklandı: Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanacak!

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir." sloganıyla birlikte ShowTV kanalında yayınlanmaya başlandı. İlk bölümden beri Türkiye'de ses getiren ve gönüllere taht kuran dizi, 29 Aralık 2005 tarihinde yayın hayatına son verdi. Sonraki yıllarda farklı versiyonlarıyla birlikte dizi ve film olarak tekrar çekilen Kurtlar Vadisi kült eser haline geldi. Şimdi yapılan açıklamalara göre dizinin çekimlerine yeniden başlanıyor. Peki Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi ne zaman? Habere hep birlikte göz atalım.

Kurtlar Vadisi, 2023 yılının başında izleyicilerle buluşacak!

Çekimlerine yeniden başlanacak Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri 2023 yılının Ocak ayında izleyicilerle buluşacak. Başrolde yer alan Necati Şaşmaz, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada dizi için hazırlık sürecinde olduklarını ve başlamak için büyük ihtimalle yayına Ocak ayında başlayacaklarını belirtti.

Necati Şaşmaz'ın kardeşi olan Raci Şaşmaz ve Osman Sınav da dizinin yapımcılığını üstleniyor. İlk olarak Çarşamba günleri yayınlanmaya başlanan dizi, daha sonradan Perşembe günleri yayınlanmaya başladı. Dizinin zamanla Türkiye'de çok sevilmesinden dolayı esnaflar, Perşembe günleri kepenk indirmeye gitti.

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Diziyle bütünleşen eski karakterler arasında Polat Alemdar'ın en yakın arkadaşını canlandıran Oktay Kaynarca, sağ kolu olarak Memati Baş'ı canlandıran Gürkan Uygur öne çıkıyor. Yeni çekilecek kadroda hangi isimlerin olacağı ve hangi gün yayınlanacağı ise şimdilik merak konusu.

Necati Şaşmaz'ın bu açıklamalarından sonra Kurtlar Vadisi hayranları, sosyal medya platformları üzerinden sevinçlerini paylaşmaya başladı. Çünkü günümüzde hala dizinin replikleri kullanılırken ana karakterleri de yaşamaya devam ediyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanmaya başladığında tekrardan izleyecek misiniz ve yeni çekimlerden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.