Tank gibi telefonları inceledik! – 22.000 mAh telefon mu olur?

Ulefone, sağlam cihazlarıyla tanınmış bir marka ve yakın zamanda Armor 23 Ultra modelini tanıttı. Biz de sizin için inceledik!

Ulefone, sağlam cihazlarıyla tanınmış bir marka ve yakın zamanda Armor 23 Ultra modelini tanıttı. Bu cihaz, büyük bir batarya, güçlü kameralar ve üstün bir yonga seti ile geliyor. En dikkat çekici özelliği, ekran altı özçekim kamerasına sahip ilk tamamen dayanıklı telefon olması. Ayrıca, zorlu koşullarda kullanılmak üzere iki yönlü uydu mesajlaşma özelliği de sunuyor. Ulefone cihazları IFA 2023'te inceledik.

Tank gibi telefonları inceledik

Ulefone'un Armor serisi, genellikle sağlam ve dayanıklı cihazlar olarak biliniyor ve Armor 23 Ultra da bu özelliklere sahip. Büyük ve sağlam gövdesi, iç bileşenleri koruma görevi görürken, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile diğer amiral gemisi telefonlardan geri kalmıyor.

Ekran, 6.67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla geliyor ve çerçeveleri minimal tutuyor. 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM ile güçlü bir performans sunuyor. Kamera sistemi üçlüdür, 108 MP ana kamera, 64 MP ultra geniş açı ve 64 MP periskop telefoto kamera içeriyor.

Özçekim kamerası 16 MP'dir ve ekran altına gizlenmiş durumda. Pil ömrü konusunda, 7.000 mAh pil 120W hızlı şarjı destekliyor, bu da Armor 23 Ultra'yı dayanıklılık ve performans açısından üst düzey bir amiral gemisi yapıyor.

Ulefone Armor 23 Ultra özellikleri