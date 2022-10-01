Tam otonom Tesla kullananların sayısı açıklandı

Al etkinliğinde şov yapan ve Optimus adını verdiği insansı robotunun ilk prototipini tanıtan Tesla etkinlikte araçları konusunda da bazı bilgiler paylaştı. En çok merak edilen konulardan birisi de, araçların kullanıcı müdahalesi olmadan tamamen kendi başına gitmesini sağlayan tam otonom sürüş özelliğinin kaç kişi tarafından kullanılabildiğiydi. Bu konuda Tesla'dan beklenen resmi rakamlar açıklandı.

Tesla full otonom sürüşü kaç kişi kullanıyor?

Otopilot Yazılım Direktörü Ashok Elluswamy, FSD yazılımının gelişimi hakkında bilgi vermek için sahneye çıktı ve full otonom sürüş teknolojisini kullanan aktif kullanıcı sayısının 160 bin olduğunu açıkladı.

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Elluswamy, Tesla Otopilot FSD Beta programında geçen yıl sadece 2.000 kullanıcı bulunduğunu, ancak aradan geçen bir yıl içerisinde kullanıcıların gösterdiği yoğun ilgi ile bu rakamın 160 bine çıktığını duyurdu.

Bugüne kadar tam otonom sürüş veya kısa adıyla FSD için 35 yazılım güncellemesi yayınlandığı etkinlikte paylaşılan detaylar arasında. Etkinliğin sonunda soruları cevaplayan Elon Musk, FSD teknolojisinin yıl sonuna kadar tüm ülkelerde kullanabilmek üzere hazır olacağını dile getirdi.

Bu bir tahmin olsa da Musk, söz konusu teknoloji hakkında daha önce de birçok tahminde bulunmuştu.

Otopilot hareket planlamasını geliştiren ekibin lideri Paril Jain, FSD teknolojisinin insan düşüncesine benzer kararlar verdiğini açıkladı. Bu da Tesla'nın yaklaşmaması gereken engelleri anlayabileceğine ve farklı bir yönden ilerleyeceğine işaret ediyor.

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Tesla, FSD teknolojisi için etraftaki 3D yapılar için veri kümeleri ile çalışıyor. Şirketin mühendislik lideri Phil Duan, verilerin ayrıntılı toplanmasıyla 3D yapıların algılanması ve işlenmesinin de daha da gelişeceğini söyledi. Bunlara ilaven arabalar, gündüz, gece, yağmurlu ve sisli havaları anlayabilecek. Bu sayede Tesla Otopilot daha iyi kararlar verecek.

Şirket paylaştığı bilgilere göre yapay zeka teknolojisini sürekli geliştiriyor ve güncelleme aracılığıyla kullanıcılarına aktarıyor. Tesla, kameraya sahip 1 milyondan fazla araçtan gelen görüntüleri inceliyor ve Otopilot'u geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca geliştirmeler Unreal Engine ile simüle ediliyor.

Şirket, gelen görüntüleri 30 PB (30.000.000 GB) kapasiteli bir veri merkezinde tutuyorken, Dojo adında yeni bir çip üzerinde çalışıldığını da açıkladı. Söz konusu çip, özel bir bilgisayar üzerinde çalışacak ve tam yapının 2023'ün ilk çeyreğine kadar yapılacağı söylendi.

Tesla araçları, otopilot teknolojisi ile varsayılan olarak geliyorken, 15 bin dolar karşılığında FSD teknolojisi alınabiliyor. Söz konusu özelliğin ABD ve Kanada'da 160 bin kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca kavşaklardan zorlu dönüşler yapabiliyor ve duruma göre yavaşlayıp hızlanabiliyor. Tabii bunları yaparken trafik kurallarına ve tabelalara dikkat ettiğini de belirtmekte fayda var.

Peki sizler Tesla otopilot hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!