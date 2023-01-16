Takipçimize bilgisayar hediye ettik!

İhtiyacı olan öğrencilere bilgisayar hediye etmek için SDN Katıl aboneliğinde ikinci bilgisayarı kazanan öğrenci belli oldu.

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, kısa bir süre önce ihtiyacı olan öğrencilere bilgisayar hediye etmek için SDN Katıl aboneliğine başlamıştı. Bugün ise bilgisayar hediye edeceğimiz ikinci öğrencimizi belirledik.

Monster Notebook Huma H5 V3.1 kazanan öğrenci belli oldu

ShiftDelete.Net, kısa bir süre önce YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Özellikle de maddi durumu diğer insanlara göre daha zayıf olan kişiler, pek çok teknolojik ihtiyaca erişemiyor.

monster huma

Biz de takipçilerimizle beraber bu durumun önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YouTube'un 'Katıl' butonunu devreye sokarak, takipçilerimizle birlikte her ay maddi durumu zayıf olan bir öğrenciye tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni bir laptop hediye ettik.

ShiftDelete.Net, katıl abonelik gelirlerinden hiçbir şekilde kaynak kullanmıyor ve düzenli olarak ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bilgisayar hediye etmek için özel video ve içerikler üretiyor.

Monster Huma H5 V3.1 teknik özellikleri

– İşlemci: Intel Tiger Lake i5-1135G7

– Ekran Kartı: Intel Irix Xe

– Ekran: 15,6¨ FHD 1920×1080 165 Hz IPS Mat LED Ekran

– Bellek: 8 GB (1x8GB) DDR4 3200 MHz SODIMM 1.2V

– Depolama: 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (Okuma: 2050 MB/s – Yazma: 940 MB/s)

– Disk Genişletme: 1 adet disk desteği (1 x M.2 SSD)

– Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2 AX + Bluetooth 5.1 (2,4 Gbps) M.2 2230, Parmak izi okuyucu, HD kamera

– Giriş ve Çıkışlar: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 USB-C (Thunderbolt 4), 1 x HDMI 2.0, 1 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x 3.5 mm kulaklık jakı, 1 x kart okuyucu

– İşletim Sistemi: FreeDos

– Klavye: Beyaz arka aydınlatmalı (Türkçe Q)

– Ağırlık: 1,7 kg