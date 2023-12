Haberler ›› Teknoloji ›› Take Off İstanbul 2023: Girişimciler ve Yatırımcılar Bir Araya Geliyor

Take Off İstanbul 2023: Girişimciler ve Yatırımcılar Bir Araya Geliyor

5 Aralık 2023 19:11 Son Güncelleme: 19:12

Uluslararası bir startup zirvesi olan Take Off, bu yıl 6.kez girişimcileri, yatırımcıları, mentorları ve girişim ekosisteminin tüm oyuncularını bir araya getiriyor. Zirveye katılmak isteyenler için kayıtlar devam ediyor. 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer alıyor. Girişimler, fikirlerini anlatma ve yatırımcılarla buluşma imkanı bulacak. Zirve aynı zamanda girişimlere şirketleşme ve başarı hikayelerine dönüşme fırsatı sunuyor. Take Off İstanbul, teknoloji ve gelecek odaklı sahnesiyle dikkat çekiyor. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.