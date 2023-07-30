Günümüzde birçok kullanıcı tek monitör ile çalışmaktan oldukça yorulmuş durumda. Artan monitör fiyatları da göze çarpmaya başladığına göre artık alternatif bir çözüm bulmamız lazım. Bizde o çözümü sizinle paylaşıyoruz. Eğer çekmecenizde eski bir tablet duruyorsa artık onu değerlendirme vakti geldi. İşte "Tabletinizi bilgisayara nasıl ikinci ekran olarak bağlarsınız?" sorusunun cevabı olan rehberimiz…

Günümüzde birçok kullanıcı tek monitör ile çalışmaktan oldukça yorulmuş durumda. Artan monitör fiyatları da göze çarpmaya başladığına göre artık alternatif bir çözüm bulmamız lazım. Bizde o çözümü sizinle paylaşıyoruz. Eğer çekmecenizde eski bir tablet duruyorsa artık onu değerlendirme vakti geldi. İşte "Tabletinizi bilgisayara nasıl ikinci ekran olarak bağlarsınız?" sorusunun cevabı olan rehberimiz…

İşte tabletinizi bilgisayara nasıl ikinci ekran olarak bağlarsınız adlı rehberimiz!

Bir iPad ve MacBook sahibi iseniz bu sorun Apple ekosistemi ile otomatik olarak çözülüyor. Ancak Android cihazlarda bu sorunu çözmek için 3. parti bir yazılıma ihtiyacımız var. İşte bu uygulamanın adı SpaceDesk! Peki SpaceDesk sayesinde tabletinizi bilgisayara nasıl ekran olarak bağlarsınız? İşte sırasıyla adımlar:

1- Tabletinize Google Play Store'dan SpaceDesk uygulamasını indirin.

2- Bilgisayarınıza Google üzerinden SpaceDesk yazılımını indirin.

3- Hem bilgisayarınızı hem de tabletinizi aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

4- Son olarak tabletinizden SpaceDesk uygulamasını açın ve aynı Wi-Fi ağına bağlı istediğiniz bilgisayarı seçerek 2. ekran olarak tabletinizi kullanın.

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SpaceDesk uygulaması sayesinde tabletinizi hem Wi-Fi aracılığı ile kablosuz şekilde hem de USB kablo aracılığı ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. İkinci monitör birçok işleminizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayacak bir özellik. İkinci ekran sayesinde kurgu ve montaj programları, müzik programlarını kullanırken birçok parametreyi daha rahat bir şekilde görme imkanınız olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…