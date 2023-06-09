T3 Vakfı ve ASAN Hizmet, Bilim Bakü'nün 1. yılını kutladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ortaklığıyla hayata geçirilen Bilim Bakü'nün 1. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı), Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ile ortaklaşa hayata geçirdiği Bilim Bakü'nün 1. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, Bilim Bakü'nün kurulmasının devletin gençlere imkan sunması ve fırsat yaratması anlamına geldiğini, devletin gençlerine yatırım yaptığını söyledi.

Bağcı, " Türkiye, kamu, özel sektör ve akademik tecrübesiyle Azerbaycan'la işbirliğini koşulsuz sürdürecektir. Bilim Bakü de bu anlayışın bir sonucudur. Azerbaycan'ın bunu diğer bölgelerde de genişletme niyetinde olduğunu öğrendik. Bu, son derece sevindiricidir." dedi.

Bilim Bakü'nün yöneticilerine teşekkür eden Bağcı, "Azerbaycan'ın dünya tarihine adını yazdıracak bilim insanlarının buralardan çıkacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Mehdiyev de Bilim Bakü'yü kutlayarak bir yılda görülen işlerin takdiri hak ettiğini belirtti.

Mehdiyev, "Bilim Bakü, ilk yıl için yeteri kadar başarılı oldu ve bu başarının daimi olacağına inanıyorum. Çağdaş teknoloji ve inovasyonların yaşam tarzına dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Buna ayak uydurmak için mutlak şekilde en erken yaşlardan bu eğitimlere başlamak gerekmektedir. Buradan nice Selçuk Bayraktarlar, nice Aziz Sancarlar yetişecektir." şeklinde konuştu.

Yaptığı sunumda kurumun faaliyetleri konusunda bilgi veren Bilim Bakü Müdürü Yusuf Polat, Bilim Bakü'nün açılışının Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız, geleceğin teminatı çocuklara bilimi, teknolojiyi, matematiği sevdirerek geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmektir." dedi.

Bilim Bakü'de Deneyap programlarının uygulandığını anlatan Polat, doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, havacılık ve uzay, tasarım ve girişimcilik atölyelerinde 6-14 yaşlarındaki öğrencilere eğitim verdiklerini dile getirdi.

Polat, Bilim Bakü'de bir yılda 15 binden fazla öğrenciye eğitim verildiği bilgisini paylaştı.

Etkinlik kapsamında ASAN Hizmet İnovasyonlar Merkezi ile Bilişim Vadisi Bakü ve Bilim Bakü ile Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilciliği arasında mutabakat zabıtları imzalandı.

Büyükelçi Bağcı, ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Mehdiyev ve diğer yöneticiler, öğrencilerle Bilim Bakü'nün 1. yıl pastasını kesti.