T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Konyalı gençlerle bir araya geliyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisince düzenlenecek "Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST" söyleşisinde Konyalı gençlerle bir araya gelecek.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hıdır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi, Mevlana Kültür Merkezi'nde 25 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da yapılacak.

Hıdır, son 50 yılda dünyada özellikle bilişim alanında hız kazanan ve etkisi artarak devam eden teknolojideki değişimi, Türkiye'nin bu alanda hangi aşamada olduğunu, Türkiye Teknoloji Takımı başta olmak üzere ülkenin bu alanda faaliyet gösteren şirket ve kurumlarının çalışmaları ile TEKNOFEST'i ve Konyalı gençlere anlatacak.

Programı büyük bir heyecanla organize ettiklerini ifade eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, milli teknoloji hamlesi bilinciyle çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirtti.

Babuççu, gençleri programa davet ettiklerini kaydetti.