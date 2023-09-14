Suudi Arabistan'da Çinli şirketler veri merkezleri inşa edecek

Suudi Arabistan'ın bilişim ve iletişim teknolojileri hizmet sağlayıcısı Saudi Call, Çinli Shanghai Lumaotong Grubu (LMT) ve China Mobile International Limited (CMI) ile işbirliği yaparak Suudi Arabistan'da veri merkezleri inşa edecek. İnşa edilecek merkezler, bölgenin dijital ekonomi, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında ihtiyaçları karşılayacak çözümler sunacak.

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın bilişim ve iletişim teknolojileri hizmet sağlayıcısı Saudi Call, Çinli Shanghai Lumaotong Grubu (LMT) ve China Mobile International Limited (CMI), Suudi Arabistan'da veri merkezleri inşasına başlayacak.

Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan mutabakat zaptına göre ilgili taraflar Riyad, Cidde, Dammam ve Neom kentlerinde 100 megavatlık 3. Kademe ve 4. Kademe Saudi Call Crownland veri merkezlerinin inşasında işbirliği yapacak.

Söz konusu tesisler, bölgenin dijital ekonomi, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında giderek artan iş ihtiyaçlarını desteklemek üzere depolama, ağ kapsama ve veri tabanı hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda entegre çözümler sunacak.

Saudi Call Başkanı Ibrahim M. Al-Sheikh, işbirliği projesinin, Suudi Arabistan'ın dijital ekonomisinin kalkınmasını kolaylaştırarak 2030 Suudi Vizyonu'nun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını beklediğini söyledi.

LMT Grup Başkanı Zhan Lujin, şirketin, yükselen sanayi sektörlerinin ve Suudi Arabistanlı işletmelerin bilgi ve veri hizmetleri ihtiyacını karşılayacağını ve bölgedeki Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerini destekleyeceğini dile getirdi.

CMI Suudi Arabistan Genel Müdürü Bonnie Chen ise şirketin tüm taraflarla birlikte sektör öncüsü veri merkezleri oluşturmak ve küresel dijital ekonominin büyümesini destekleyecek veri aktarım hizmetlerinin kalite ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan proje için tek elden çözüm ve profesyonel hizmetler sunacağını belirtti.