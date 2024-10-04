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Sürücüyü uyarıp yakınlarına konum gönderen "akıllı kask" TEKNOFEST'te birinci oldu

Sürücüyü uyarıp yakınlarına konum gönderen
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Şanlıurfa Gençstem Derneğinin trafik levhaları ve yabancı nesneleri tanıyıp sürücüleri uyaran yapay zeka destekli "akıllı kask sistemi" projesi, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Akıllı Ulaşım Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Şanlıurfa Gençstem Derneğinin trafik levhaları ve yabancı nesneleri tanıyıp sürücüleri uyaran yapay zeka destekli "akıllı kask sistemi" projesi, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Akıllı Ulaşım Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Dernekte görevli akademisyen, öğretmen, lise ve üniversite öğrencileri, motosiklet ve skuter sürücülerinin yaşadığı trafik kazalarının önüne geçebilmek için ürettikleri projeyle TEKNOFEST'in Akıllı Ulaşım Yarışması'na katıldı.

Ön kısmındaki kamera sistemi sayesinde görüntüleri algılayarak trafik levhalarını ve zarar nesneleri tespit ettikten sonra kulaklık aracılığıyla sürücüleri uyaran proje, kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da sergilenen kask, motosiklet ve skuter sürücülerinin dikkatini çekiyor.

Kaza anında sürücü yakınlarına bilgi mesajı ve konum gönderiyor

Projenin takım kaptanlığı görevini yürüten Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Taşiyan, AA muhabirine, motosiklet ve skuter sürücüleri için "hayat kurtaran" bir proje tasarladıklarını söyledi.

Kaskın özelliklerine değinen Taşiyan, "Rüzgar ve güneş sayesinde kendi enerjisini üretiyor. Kafanızı sağa sola oynattığınızda yönünüze göre sinyal veriyor. GPS özelliği sayesinde daha önceden hafızasına tanımladığımız üç kişiye kaza ya da olumsuz anında mesaj yoluyla bilgilendirme yapıyor. Bu kişilere konum bilgisi gönderiyor." dedi.

"Akıllı kask sistemine ilgi çok yüksek"

Taşiyan, TEKNOFEST'te ödül kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu tür yarışmalara sürekli başvurmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi de yönlendireceğiz. Akıllı kask sistemine ilgi çok yüksek. Hatta diğer stantlardaki arkadaşlarımız bile yanımıza gelerek 'Hocam burada ne var' diye soruyorlar. Bu seneki projemiz Türkiye'de ses getirdi. İş insanları yanımıza gelerek işbirliği yapmak istediklerini, projeyi geliştirebileceklerini söylüyorlar. Bu durumdan çok mutluyuz."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Teknoloji

Yapay Zeka Havacılık Şanlıurfa Teknofest Teknoloji Ulaşım trafik adana Uzay

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