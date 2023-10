Superhot Steam'de büyük indirim aldı

İlk olarak 2016'da çıkış yapan farklı oynanış dinamiğiyle oyuncuların sevgisini kazanmayı başaran Superhot, Steam'de efsane bir indirim aldı. Oyunun farklı versiyonları için uygulanan indirimler sayesinde yüzde 70'e varan tasarruf edebilirsiniz.

Superhot, Steam'de 53 TL'ye düştü

Birinci şahıs nişancı oyunu Superhot ve VR versiyonu Superhot VR, Steam Cadılar Bayramı indirimleri öncesinde dikkat çeken bir fiyata geriledi. Temel oyun, 19 Ekim Perşembe gününe kadar normal fiyatından yüzde 70 indirimle sadece 53 TL'den satılıyor.

Superhot VR ise yüzde 60 indirim alarak 71 TL'ye gerilemiş durumda. Hem bağımsız genişleme Mind Control Delete hem de ilk iki oyunu içeren One of US paketi de sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 70 indirimle satışa sunulmuş durumda.

Zamanın, yalnızca oyuncu hareket ettiğinde ilerlediği bir yapım olan Superhot, 2016'da piyasaya çıktığında tamamen yeni bir FPS deneyimi yarattı. VR versiyonu ise VR gözlükler için en iyi oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

Superhot – 70% indirim (53,70 TL)

Superhot VR – %60 indirim (71,60 TL)

Superhot One of US bundle – %70 indirim (106,50 TL)

The Complete Superhot bundle – %73 (147,67 TL)

Öte yandan Cadılar Bayramı etkinliğinden sonra ise büyük bir mevsim indirimi oyuncuları bekliyor. Bu, Sonbahar indirimleri. 21 Kasım 2023 tarihinde başlayacak Sonbahar etkinliği kapsamında pek çok oyunun fiyatı düşecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?