Süper bilgisayar, 2022 Dünya Kupası'nın kazananını açıkladı!

2022 FIFA Dünya Kupası'na bir aydan az bir zaman kaldı. Bu süreç içerisinde ise tahminler şimdiden gelmeye başladı. Bir Dünya Kupası süper bilgisayarı, şimdiden Katar Dünya Kupası'ndaki tüm maçların sonuçlarını analiz etti. Bununla birlikte futbol dünyasının yaşayan iki önemli isminin nerede karşılaşacaklarını da tahmin etti. İşte detaylar!

2022 Dünya Kupası'nın kazananı Lionel Messi olacak

2022 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok tahmin de beraberinde geliyor. Tahminlerden biri de BCA Research tarafından kullanılan bir süper bilgisayardan geldi. Tahminlerden en merak edileni ise futbol dünyasının efsane isimlerinden olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo oldu.

Süper bilgisayar öncelikle Lionel Messi'nin Arjantin'i ile Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'inin 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya kalacağını tahmin etti. Bilgisayar, FIFA Dünya Kupası tahmin sonucunda son maçı Messi'nin kazanacağını öngördü. Ronaldo'nun ise ikinciliği bitireceğini belirtti.

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Bununla birlikte bazı tahminler de oldukça dikkat çekici. Savunma şampiyonları Fransa ve FIFA sıralamasının 2 numaralı takımı Belçika'nın Dünya Kupası'ndan son 16'da çıkacağı söyleniyor. Süper bilgisayar bu tahminleri, son dört Dünya Kupası'ndaki maçlar ve FIFA reytinglerini analiz ederek yaptı.

Bilgisayarın Ronaldo ve Messi tahmininin ardından bir başka tahmin de Avrupa devleri tarafından geldi. Tahmine göre bilgisayar, son dört takım arasına yalnızca İngiltere'yi koyuyor. Ayrıca şaşırtıcı şekilde süslü bir orta saha ve savunmaya sahip olmasına rağmen Fransa'nın çeyrek finalden önce eleneceğini iddia ediyor.

Bir başka benzer tahmin de Premier Lig yıldızı Kevin de Bruyne'nin şu anda Avrupa'nın en üst sıralarında yer alan Belçika'sı için geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynanacak.

Peki, siz Dünya Kupası tahminleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kazanan kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!