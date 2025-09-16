Sümer Fen Lisesi Öğrencileri İHA ile TEKNOFEST'te Birinci Oldu

KAYSERİ'de Sümer Fen Lisesi öğrencileri ile danışmanlıklarını yapan Fatih Kültuktürkan, geri dönüştürülmüş malzemeler ve 3D yazıcıyla 'İnsansız Hava Aracı (İHA)' geliştirdi. Senaryo gereği, hızlı uçuş ve bilinmeyen arazide hedeflere yararlı yük bırakma amacı olan İHA, Kocaeli'deki TEKNOFEST'te Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 'Döner Kanat' kategorisinde birinci oldu. Sümer İHA takımı, aynı yarışmada TUSAŞ özel ödülüne de layık görüldü. Kayseri'ye dönen öğrenciler, okulda çiçeklerle karşılandı.

Kentteki Sümer Fen Lisesi'nin 9,10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden oluşan 6 kişilik 'Sümer İHA' takımı, danışmanları Fatih Kültuktürkan öncülüğünde geri dönüştürülmüş malzemeler ve 3D yazıcıyla 'İnsansız Hava Aracı' geliştirdi. Senaryo gereği, hızlı uçuş ve bilinmeyen arazide hedeflere yararlı yük bırakma amacı olan İHA, Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST'te Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 'Döner Kanat' kategorisinde birinci oldu. Sümer İHA takımı, geliştirdikleri yazılım nedeniyle de aynı yarışmada TUSAŞ özel ödülüne layık görüldü. Kayseri'ye dönen öğrenciler, okul arkadaşları tarafından lisenin bahçesinde çiçek ve alkışlarla karşılandı. Okul müdürü Yusuf Özkan da öğrencilere çiçek verdi.

'EN HIZLI TAMAMLAYAN EKİP OLDUK'

Sümer İHA takım kaptanı Belinay Arcan, "Kocaeli'de yapılan yarışmada döner kanat kategorisinde birincilik elde ettik. Aynı zamanda da yazılımdan dolayı da TUSAŞ özel ödülüne layık görüldük. Dronumuzun iki farklı görevi vardı. İlki hızlı uçuş, ikinci görevimiz ise alanda yerleri bilinmeyen hedeflere görüntü işleyerek hedefleri bırakmaktı. İlk görev için 5 dakika verilmişti. İkinci görevde 10 dakika verilmişti. İlk görevi 1 dakika 20 saniye ile en hızlı tamamlayan ekip olduk. İkinci görevde de alçalarak yükü bıraktık ve merkeze en yakın şekilde yükleri bıraktığımız için birinciliğe hak kazandık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA ÜRETTİK'

Sümer İHA takımı üyelerinden Ecrin Mina Çavuşoğlu ise "Aracımız tamamen kendi tasarımımız. Kendi imkanlarımızla ürettik. Bu yarışmalar için yaz-kış tamamen atölye içinde çalışıyoruz. Bu yarışma için 1 yıldır çalışıyoruz. Daha önce Kıbrıs'ta düzenlenen yarışmada da birinci olmuştuk. Bunlar bizi daha da motive ediyor. Okulda da arkadaşlarımız bize güzel bir jest yaptı. Gururlandık. Haftaya katılacağımız Robolig yarışmasından da birincilik elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.