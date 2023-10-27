SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından "100. Yılda Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu" konulu konferans düzenlendi. Konferansta geleceğin mühendislerinden beklenenler de konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde "100. Yılda Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu" konulu konferans düzenledi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Salonu'nda düzenlenen konferans; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Bilgi Güvenliği Derneği Teşkilat Başkanı Kadir Kağan Akman ve Digitech Hi-Tech Sistemleri Limited Şirketi'nin kurucusu Hamdi Tavşan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 'Gelecekte Türk mühendisleri neler bekliyor?', 'dünya ve Türkiye'nin teknoloji ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü' ile 'mühendislik alanında grup çalışmasının değerleri' başlıklarının ele alındığı konferansta ayrıca Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nün çalışmaları, sağladığı imkanlar ve katılım yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yenilikçi düşünce ve liderlik becerisi

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, gelecekte mühendislerin kendilerini yenilikçi düşünce ve liderlik becerileriyle donatmalarının beklendiğini söyledi. Dünya ve Türkiye'nin teknoloji ihtiyaçlarının tespiti ve çözümünün önemine de değinen Boz, "Mühendislik alanında takım çalışmasının değerini unutmamak gerekiyor. Takım çalışması, farklı yeteneklerin bir araya gelerek büyük başarılar elde edilmesine imkan sağlar" dedi.

Dünyayı şekillendirme fırsatı

Yenilik ve iş birliğinin mühendislik alanındaki başarının anahtarı olduğunu belirten Bilgi Güvenliği Derneği Teşkilat Başkanı Kadir Kağan Akman, "Genç mühendislerin cesur projeler geliştirmesi gerekiyor. Dünya ve Türkiye'nin teknoloji ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna yönelik çözümler karşılaştığımız büyük zorlukları anlamamız açısından hayati öneme sahip" diye konuştu.

Digitech Hi-Tech Sistemleri Limited Şirketi Kurucusu Hamdi Tavşan ise "Geleceğin mühendisleri sadece teknik bilgi ve becerilerle değil aynı zamanda yenilikçilik, kreatiflik ve liderlik yetenekleriyle de donanmış olmalılar. Dijital dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilir enerji gibi alanlardaki gelişmeler genç mühendislere dünyayı şekillendirme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA