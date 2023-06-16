SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü öğrencileri yarışmalara hazırlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, mühendislik bölümü öğrencilerinin yurt içi ve dışında katılacağı yarışmalara donanımlı hazırlanmasına imkan sunuyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmesine destek olmak amacıyla geçen yıl üniversite tarafından Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü oluşturuldu. Üniversitede, koordinatörlüğe bağlı yazılım odası, elektronik ve mekanik atölyeleri de hazırlandı.

Koordinatörlük bünyesinde "yaparak öğrenme" imkanı bulan öğrenciler, ekip ruhuyla yürüttükleri çalışmalarını, geçen yıl 35 takımla 15 kategoride katıldıkları TEKNOFEST'te elde ettikleri başarılarla taçlandırdı.

"Burada bilgilerini beceriyle bütünleştirmiş oluyorlar"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, koordinatörlüğü Türkiye'de "ilk" olarak devlet üniversitesinde kurduklarını söyledi.

Koordinatörlükle öğrenci merkezli eğitimi desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Sarıbıyık, "Koordinatörlük aracılığıyla iş dünyasıyla irtibatlı ve sponsorlarımızın desteğiyle çalışmalarımızı hep birlikte yürütme fırsatı buluyoruz. Koordinatörlüğümüzde temel alet edevat ve malzemeler var. 7/24 öğrencilerimizin rahatça giriş yaptığı bir ortam burası. İnternet, yüksek performanslı bilgisayarlarımız ve öğrencilerimizin her daim kullanımına hazır cihazlarımız var." diye konuştu.

Sarıbıyık, koordinatörlük bünyesindeki bazı öğrencilerin yakın zamanda ABD'de Dikey İnişli Roket Yarışması'na katılacağını belirterek, "Aynı zamanda Formula yarışları için de dünyanın farklı ülkelerinde yarışmalara katılacak öğrencilerimiz, yine bu mekanda hazırlıklarını sürdürüyor." dedi.

Öğrencilerin koordinatörlük sayesinde bilgilerini beceriyle bütünleştirdiğine değinen Sarıbıyık, öğrencilerin burada yaptıkları çalışmaların hayata geçtiğini de gördüklerini anlattı.

Sarıbıyık, öğrenciler ve akademisyenlerin iş dünyası ve kuruluşlarla irtibat halinde olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimiz gerek kendi işlerini kurmak gerekse kolay iş bulma konusunda büyük fırsatlar elde ediyor. Birçok öğrencimizin burada yaptığı iş, gelecekte yeni girişim ve iş alanlarına da dönüşüyor. Öğrencilerimizin yaptığı dronların tarımsal ilaçlamada kullanıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin iş hayatına adım atmalarını sağlamayı hedefliyoruz"

Koordinatörlük sorumlusu Muhammed Telçeken de geçen yıl 15 kategoride 35 takımla başvurdukları TEKNOFEST'te bu sene 72 takımla 23 kategoride yarıştıklarını kaydetti.

Yarışmada geçen yıl 5 ödül aldıklarını belirten Telçeken, "Bu yıl da 'Akıllı Ulaşım'da en iyi sunum ödülü ve ikincilik, 'Çip Tasarım Yarışması'nda üçüncülük, 'Ulaşımda Yapay Zeka' kategorisinde ilk 10 takımın 9'u SUBÜ'dendi bu sene. 'Hidro-mobil' kategorisinde ise üçüncülük aldık. Savaşan İHA yarışmasında da 'En İyi Takım Ruhu' ödülünü aldık." şeklinde konuştu.

Telçeken, koordinatörlük bünyesinde yaklaşık 500 öğrencilerinin olduğunu aktararak, "Hedefimiz öğrencilerin sadece teorik olarak değil, aynı zamanda bu bilgileri hayata geçirmelerini ve gelecekteki iş hayatlarına adım atmalarını sağlamak." dedi.

SUBÜ'de Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Mehmet Okuyar ise TEKNOFEST yarışmalarında yapay zeka birim sorumlusu olarak görev aldığını, üniversitenin kendilerine 7/24 çalışma olanağı sunduğunu söyledi.

Koordinatörlükte kendilerine her türlü imkanın sağlandığını vurgulayan Okuyar, "Burada elde ettiğimiz tecrübeyi girişimciliğe aktardık. Şu an kendi girişimcilik firmamızı kurduk. Burada elde ettiğimiz tecrübeyi sektöre uygulayabilme avantajını gördük." diye konuştu.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi "ABRA İHA" takımı kaptanı Yunus Emre Kutlu, Türkiye'de kurulan ilk teknoloji koordinatörlüğünde çalışma yürütme imkanı bulduğunu, buranın Milli Teknoloji Hamlesi'ne de katkı sağlayacağını dile getirdi.