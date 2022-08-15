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SUBÜ, TEKNOFEST İHA yarışmasında birinci oldu

SUBÜ, TEKNOFEST İHA yarışmasında birinci oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ekibi, TEKNOFEST kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Uluslararası Döner Kanat İHA Yarışması'nda birinci oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ekibi, TEKNOFEST kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Uluslararası Döner Kanat İHA Yarışması'nda birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki "Uluslararası Sabit Kanat İHA" ve "Uluslararası Döner Kanat İHA" yarışmalarına, "ABRA, ARTEK MERGEN, ARTEK Hyperion ve Demirağ" olmak üzere 4 takımla katıldığı belirtildi.

ARTEK MERGEN takımının, "Uluslararası Döner Kanat İHA yarışmasında birinci olduğu ve teşvik ödülüyle 58 bin liralık ödül kazandığı aktarılan açıklamada, Kütahya Zafer Havalimanı'nda düzenlenen "Serbest Görev İHA Yarışması" finallerine ise "ARTEK-SÖZ, Mulkimai, Nova ve Gökuçarı" takımlarının katıldığı ifade edildi.

ARTEK-SÖZ takımının mayın bulma ve imha görevlerini başarıyla yerine getirerek 20 bin liralık teşvik ödülüne layık görüldüğü anlatılan açıklamada, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın iki gün boyunca öğrencilerin heyecanına ortak olduğu kaydedildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Teknoloji

İhlas Haber Ajansı Karahisar Sakarya Afyon Teknoloji Haberler

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