Stray Oyunu Mac İçin Çıkış Yaptı

Stray oyunu, Mac bilgisayarlar için piyasaya sürüldü. Kedi simülasyonu olan oyun, Apple App Store ve Steam platformları üzerinden indirilebilir.

Halihazırda Windows bilgisayarlarda oynanabilen oyunlar birer birer Mac bilgisayarlar için de gelmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre bu oyunlar arasına Stray de katılıyor. İşte Stray oyununun Mac için çıkış tarihi…

Stray, yakında Mac bilgisayarda da oynanabilecek!

2022 yılında çıkış yapan ve birkaç hafta içerisinde en çok konuşulan oyunlardan biri olan Stray, tam anlamıyla bir kedi simülasyonu. Oyunda üçüncü şahıs bakış açısından bir kediyi kontrol ediyorsunuz ve amacınız ise duvarlar ile çevrili şehirden kurtulmak.

Yan görevlerle birlikte 7 ila 11 saat aralığında bitirebileceğiniz Stray, geçtiğimiz yıl PlayStation 5, PlayStation 4 ve Windows platformları için piyasaya sürüldü. Daha sonrasında Xbox One, Xbox Series X / S için sunulmuşken şimdi ise sıra MacOS bilgisayarlara geldi.

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Oyunun geliştiricisi Annapurna Interactive, Stray oyununun 5 Aralık tarihinde Mac bilgisayarlar için piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu tarihten itibaren Apple App Store ve Steam platformları üzerinden indirilebilir olacak oyun, maalesef ki bütün Apple bilgisayarlarda oynanamayacak. Zira bir gereksinim var.

Bu gereksinime göre Stray, ne yazık ki Intel tabanlı bilgisayarlarda çalıştırılamayacak. Oyun, yalnızca M serisi olarak da bilinen Apple Silicon işlemcisine sahip Mac'ler üzerinden oynanabilecek. Önümüzdeki zamanlarda Mac platformu için daha fazla oyunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Stray oyunu Mac için piyasaya sürüldüğünde oynayacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.