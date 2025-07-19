STM, IDEF 2025 Fuarında 5 Yeni Savunma Teknolojisini Tanıtacak

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), kendi mühendislik gücüyle geliştirdiği 5 yeni savunma teknolojisini ilk kez savunma sanayiinin küresel vitrinlerinden biri olan IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuar'ında tanıtacak.

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda, milli teknolojilere ve dünyanın dört bir yanında ihracat başarılarına imza atan (STM) Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli savaş gemileri, taktik İHA sistemleri ve modern çözümleri ile IDEF'te yerini almaya hazırlanıyor. Dünyanın sayılı savunma sanayii fuarı olan; Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliği ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda bu yıl 17'ncisi düzenlenen, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-2025) 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyanın en prestijli savunma fuarlarından olan IDEF'in bölgesel ve küresel çaptaki önemine dikkat çekerek "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve dost/müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına modern ve sahada kanıtlanmış teknolojilerle yanıt veriyoruz. IDEF, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli savunma sanayii buluşmalarından biri. Bu yıl IDEF-2025'te, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemleri alanında geliştirdiğimiz 5 yeni ürünümüz ile birlikte, bazı yetenek gösterimlerimizi ilk kez tanıtacağız. Donanmamız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve inşasına başladığımız STM'nin özgün tasarımı olan; Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu sergileyeceğiz. Özellikle taktik İHA alanında sahada etkili olacak; yeni ürün ve konseptlerimiz olacak. Birden fazla mühimmat bırakma kabiliyetine sahip BOYGA-B ve STM VTOL konseptimizi fuar katılımcıların beğenisine sunacağız. Hem ihracat hedeflerimizi büyütmek hem de yerli savunma sanayiimizin kabiliyetlerini dünya vitrinine taşımak için önemli görüşmeler gerçekleştirecek, Türk savunmasının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya Donanmaları için suüstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 12 farklı deniz projesini IDEF'te sergileyecek. Türkiye'nin milli fırkateyni projesi ISTIF Sınıfı (TCG İSTANBUL), Türkiye'nin milli korvet projesi MİLGEM ADA Sınıfı, Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı Portekiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi, Pakistan Denizde İkmal Tankeri, Çok Maksatlı Destek Gemisi, Sahil Güvenlik Gemileri (CG-1041 CG-3100, CG-78 ) milli imkanlarla geliştirilen ve deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye'nin milli otonom İnsansız Otonom Sualtı Aracı 'STM NETA', Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, IDEF'te yerlerini alacaklar.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU; anti-personel, zırh delici mühimmat başlığı ve RF arayıcı başlık ile fuar katılımcılarının beğenisine sunulacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da IDEF ile buluşturacak. STM'nin FPV (First Person View – Birinci Şahıs Görüşü) drone çözümü KarguFPV de ilk kez farklı mühimmat seçenekleri ile fuarda sergilenecek. STM'nin taktik İHA ailesine katılacak iki yeni ürün de ilk kez IDEF'te tanıtılacak.

Haber: ANKARA,