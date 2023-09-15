Steve Jobs İmzalı iPad Müzayedede

1976 yılında 21 yaşındayken ailesinin garajında Apple Computer Co.'yu kuran Steve Jobs, bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biridir. Steve Jobs öncülüğünde ilk iPad 3 Nisan 2010 tarihinde tanıtıldı. Şimdi de Steve Jobs imzalı iPad rekor fiyattan alıcı bulabilir. Jobs, bu iPad'i 2011 yılında ölmeden kısa süre önce imzalamıştı.

Steve Jobs imzali iPad müzayedesi 23 Eylül'de bitiyor

RR Auction müzayede evi, Apple müzayedelerine son gaz devam ediyor. Apple tarafından yazılan ve Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından imzalanan ikinci çek satıldı. Bunun yanında Wozniak imzalı bir Apple bilgisayar gibi Apple ile ilgili nadir öğelerin yaz boyunca açık artırmada satılmasının ardından müzayede evinde birkaç tane daha cevher var.

Bu arada, 116,97 dolarlık çek, 135.261 dolarlık yüksek bir teklifle kazanılırken, Wozniak imzalı bilgisayar, 223.520 dolarlık bir kazanan teklif aldı. Bunlara ek olarak koleksiyoncular için elmas değeri taşıyan bir şey daha satışa çıkıyor: Steve Jobs imzalı bir iPad. Bu iPad, arkasında da ilginç bir hikaye barındırıyor. İmzalı iPad'i ihaleye çıkaran kişi Hawaiili diş hekimi Frank H. Sayre.

Sayre, 2010 yılında adada Jobs'u acil bir diş tedavisi nedeniyle tedavi etti. Jobs ödeme yapmak istedi ancak o zamanlar diş hekimi acil randevu için şehir dışından ücret almıyordu. Ücret kabul etmese de doktor, imzalı bir iPad'i dahil olduğu bir vakıf için açık artırmaya göndermesini kabul etti.

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Birkaç ay geçmesine rağmen Jobs ofise dönmedi ve imzalı iPad de doktorun eline ulaşmadı. Bunun üzerine dişçi, iPad'in müzayedede satın alınması için Jobs'un ofisine bir çek gönderdi. Ancak kısa süre sonra Jobs'un kişisel asistanı LaNita Burkhead'den bir mesaj aldı. Mesajda "Steve benden size ekteki imzalı iPad'i (32 GB, Wi-Fi + 3G) göndermemi istedi. Çekinizi iade edeceğiz çünkü bu Steve'in kişisel bir hediyesi." ifadeleri bulunuyordu.

Müzayede 23 Eylül'de sona erecek ve 10 teklifin ardından şu anda en yüksek teklif 11.794 dolar. Bir sonraki teklif 12.974 dolar olacak. Kazanan teklif sahibi, imzalı iPad'in yanı sıra orijinal kutuyu, güç kablosunu, meşhur 30 pimli fişli USB kablosunu ve bir SIM aracını da alacak.

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