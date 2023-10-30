Stellantis ve Samsung SDI, ABD'de Yeni Bir Batarya Tesisi Kuracak

Stellantis ve Samsung SDI ortak girişimi, ABD'de yeni bir batarya tesisi kurmak üzere 3,2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 GWh kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor.

Stellantis ve Samsung SDI ortak girişimi, ABD'de yeni bir batarya tesisi kurmak üzere 3,2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 gigawatt saat (GWh) kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor. Ortak girişim şirketi, 3,2 milyar doların (2,8 milyar Euro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde 1400 yeni istihdam yaratacak. Her iki tesis için toplam yatırım 6,3 milyar doların (5,5 milyar Euro) üzerinde olacak ve toplam 2 bin 800 yeni istihdam sağlanacak. Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.

Stellantis Kuzey Amerika COO'su Mark Stewart, "Batarya ekosistemimiz, elektrikliye geçiş stratejimizin temelini oluşturuyor. Ortaklarımız Samsung SDI, Indiana Eyaleti ve Kokomo Şehri iş birliği ile altıncı dev fabrikamızı Kokomo'da kuruyoruz. Kuzey Amerika markalarımızla sunduğumuz batarya elektrikli araçlar (BEV), herkese temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşma çabamızda önemli bir rol oynuyor" dedi.

Samsung SDI Başkan ve CEO'su Yoon-ho Choi ise, "StarPlus Energy'nin ikinci batarya fabrikasının inşaatı ile Samsung SDI, Kuzey Amerika'daki en büyük elektrikli araç batarya üretim üssünü kuracak. Üstün teknolojilere sahip Samsung SDI bataryalarıyla çalışan Stellantis araçları, ABD'nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmaya katkıda bulunacak" diye konuştu.

Indiana Valisi Eric Holcomb da, "Indiana'nın ekonomisi iyiye gidiyor. Stellantis ve Samsung SDI'nın yeni yatırımı, sermaye yatırımını, yaratılan yeni istihdamı ve bu ortak girişimin önümüzdeki on yıllar boyunca Kokomo ve Indiana eyaleti üzerinde yaratacağı etkiyi iki katına çıkaracak. Bu karar, Indiana halkını, mobilitenin geleceğini yenileme ve geliştirmenin tam merkezine yerleştiriyor; Indiana'nın yarının küresel ekonomisindeki lider konumunu güçlendiriyor" dedi.

Kokomo Belediye Başkanı Tyler Moore ise şu açıklamayı yaptı: "Topluluğumuza olan bağlılıkları ve yatırımları için Stellantis, Samsung SDI ve ortak girişimleri StarPlus Energy'ye en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ikinci batarya tesisinin eklenmesi, Kokomo'yu Kuzey Amerika'daki en büyük elektrikli araç batarya üreticilerinden biri olarak konumlandırırken, Kokomo'nun otomotiv üretiminde de en ileri seviyede kalmaya devam etmesini sağlıyor."

Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar Avrupa'da binek otomobillerin tamamında batarya elektrikli araç (BEV) satış karması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde binek otomobil ve hafif ticari araçta %50 BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket, bu satış hedefine ulaşmak için, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi sağlıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, net karbon 0 şirket olma yolunda ilerliyor.