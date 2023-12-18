Steam, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 Desteğini Sonlandırıyor

Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemleri artık eski olarak görülüyor. Bu nedenle Steam de bu sürümlere olan desteğini sonlandırma kararı aldı.

Birkaç yıl önce Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemleri artık eski olarak görülüyor. Zira teknoloji devi de güvenlik güncellemesi dağıtmıyor. Bu doğrultuda diğer yazılım geliştiricileri de yavaş yavaş destek vermeyi bırakıyor. Son olarak Steam de bunlar arasına dahil oluyor.

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor!

Steam'deki bazı temel özellikler, Google Chrome'dan temel alınıyor. Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için Google Chrome desteği olmadığı için Steam'de bazı özellikler tam olarak çalışmıyor. Bu nedenle Steam de desteği sonlandırma kararı aldı.

Steam destek sayfası üzerinden paylaşılan bilgilere göre Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteği sonlanıyor. Buna göre kullanıcılar, 1 Ocak 2024'ten itibaren artık güvenlik de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacak.

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Steam Destek, herhangi bir teknik sorun yaşandığı zaman bu işletim sistemlerini kullanan kullanıcılara yardım etmeyecek. Hiçbir şekilde güncelleme yayınlanmayacağı için Steam uygulamasında bir özelliğin bozulması durumunda düzeltme de sağlanmayacak.

Geçtiğimiz ay Steam tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 7 kullanan oyuncuların oranı yüzde 0.78. Bu oran Windows 8.1'de ise yüzde 0.17. Dolayısıyla bu değişiklikten çok da fazla kullanıcı etkilenmeyecek gibi görünüyor.

Microsoft, Ocak 2020'de Windows 7 ve Ocak 2023'te Windows 8.1 için güvenlik güncellemelerini ve teknik desteğini sonlandırdı. Bu da bu işletim sistemleri üzerinden internete bağlanıldığında yeni çıkan zararı yazılımlara maruz kalınabileceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda eski sürüm kullanan kullanıcılar, güncelleme yapmayı düşünebilir.

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