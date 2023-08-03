Steam Türkiye'de En Çok Satanlar Açıklandı

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter Strike: Global Offensive birinci sırada yer alırken, Remnant 2 ikinci sırayı aldı.

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, kısa süre önce en popüler oyunlar listesini güncelledi. Böylelikle 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri aralığında Türkiye'de en çok satanlar belli oldu.

İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar!

Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin birinci sırasında, popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive yer aldı. Kısa adıyla CS: GO olarak bilinen oyun, uzun bir süredir sıralamanın birinci sırasından düşmüyor.

En çok satan ikinci oyun ise Gunfire Games tarafından geliştirilip, 25 Temmuz'da piyasaya sürülen Remnant 2 oldu. Satış sayısı ile büyük bir başlangıç yapan yapımın hemen ardında ise Baldur's Gate 3 yer aldı.

Dur artık: Marvel's Spider-Man 2, daha çıkmadan zamlandı!

İşte Steam'de en çok satanlar;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Remnant 2685,00 TL3Baldur's Gate 3799,00 TL4Red Dead Redemption 2379,50 TL (-67%)5Call of Duty6WarframeOynaması Ücretsiz7Apex LegendsOynaması Ücretsiz8Grand Theft Auto 5336,60 TL (-67%)9Assassin's Creed Valhalla699,00 TL10Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL11Dead by Daylight169,00 TL12EA SPORTS FC 241.199,99 TL13Black Desert19,00 TL14Dying Light 2 Stay Human699,00 TL15STARFIELD899,00 TL16Rust308,00 TL17HITMAN 3419,00 TL18BattleBit Remastered180,00 TL19EA SPORTS FIFA 23699,99 TL20Call of Duty: Black Ops 368,97 TL (-67%)21Assassin's Creed Odyssey699,00 TL22Euro Truck Simulator 237,25 TL (-75%)23EA Play8,00 TL (-80%)24PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz25Far Cry 6699,00 TL26Hunt: Showdown43,60 TL (-60%)27Warframe: Wisp Prime Access – Reservoirs Paketi221,00 TL28Far Cry 5405,00 TL29Mafia: Definitive Edition90,65 TL (-65%)30Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint269,00 TL

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.