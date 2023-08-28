Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike: Global Offensive birinci sırada yer alırken, Baldur's Gate 3 ikinci sırayı aldı.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, uzun bir süredir En Çok Oynanan ve En Çok Satanlar listesini aralıklı olarak güncelliyor. Bizler de böylelikle milyonlarca oyuncunun neler oynadığını görebilme fırsatı elde ediyoruz. Son olarak Steam, kısa süre önce ise 15 Ağustos – 22 Ağustos tarihleri aralığında Türkiye'de en çok satanları açıkladı.

Steam'de en çok satanlar!

Steam'in yakın zamanda güncellediği listeye göre geçtiğimiz hafta ülkemizde en çok satan oyun, Valve'ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO oldu. Aylardır birincilikten düşmeyen yapım, ücretsiz olmasıyla öne çıkıyor.

Steam Türkiye'de en çok satan ikinci oyunun ise son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Baldur's Gate 3 olduğunu görüyoruz. Onu hemen ardından ise indirime girdiği için üst sıralara yükselen yarış oyunu Forza Horizon 5 takip etti.

Uzun süredir beklenen oyun, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ertelendi!

İşte Steam'de haftanın en çok satanları listesi;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Baldur's Gate 3799,00 TL3Forza Horizon 5299,50 TL (-50%)4EA SPORTS FIFA 23699,99 TL5EA SPORTS FC 241.199,99 TL6Call of Duty7Starfield899,00 TL8Cyberpunk 2077799,00 TL9Apex LegendsOynaması Ücretsiz10Wayfinder112,00 TL11Football Manager 2023699,00 TL12Forza Horizon 465,67 TL (-67%)13PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz14Grand Theft Auto 5551,25 TL (-25%)15Mount & Blade 2: Bannerlord349,99 TL16Rust308,00 TL17Cyberpunk 2077: Phantom Liberty399,00 TL18Mortal Kombat 11.199,00 TL19The Texas Chain Saw Massacre340,00 TL20Black Desert9,50 TL (-50%)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'de haftanın en çok satanları sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.