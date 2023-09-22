Steam, State of Decay 2'yi Ücretsiz Erişime Açtı

Steam, hafta sonunun gelmesi ile birlikte oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Oyuncuların güzel bir hafta sonu geçirmesini isteyen platform, düzenli olarak olmasa da arada sırada popüler bir yapımı ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Steam, bu hafta ise en sevilen oyunlardan State of Decay 2'yi kısa süreliğine ücretsiz erişime açtı.

Popüler hayatta kalma oyunu State of Decay 2, kısa süreliğine ücretsiz!

Steam, Epic Games gibi büyük rakipleri ile rekabeti ilerletebilmek için bazen popüler bir oyunu ücretsiz hale getiriyor. Tabii bu ne yazık ki oyuncular tarafından biraz eleştiri alıyor. Bunun nedeni platformun, oyunu tıpkı Epic Games gibi kalıcı şekilde ücretsiz dağıtmanın aksine bir süreliğine deneme fırsatı sunması. Yani etkinlik süresi sona erince kütüphanenizden kaldırılıyor.

Xbox Game Studios'un yayıncılığını yaptığı State of Decay 2, Steam'de ücretsiz erişime açıldı. Söz konusu yapımı 24 Eylül saat 17.00'a kadar herhangi bir ücret ödemeden ve sınırlama olmadan deneyebilirsiniz.

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Bilmeyenler için State of Decay 2, zombilerin istilası altındaki bir açık dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz yapım, aksiyon severler için en iyi seçeneklerden birisi.

State of Decay 2 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için kütüphanenize ekledikten sonra indirmeye başlayabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak State of Decay 2'nin Steam sayfasına ulaşın.

2. Adım: "State of Decay 2: Juggernaut Edition Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

State of Decay 2 sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitİşlemci: Intel i5-2500 @ 2.7 Ghz / AMD FX-6300Intel i5 4570 @ 3.2 Ghz / AMD FX-8350Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB / AMD Radeon HD 7870NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB / AMD Radeon R9 380RAM: 8 GB16 GBDepolama: 30 GB kullanılabilir alan30 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

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