Geçtiğimiz günlerde Türk Lirasını kullanımdan kaldırarak ülkemizdeki oyuncuları bir hayli üzen Steam'de yılın oyunları için ödül oylamaları başladı. Birkaç kategoriden yüzlerce oyun birbiriyle rekabet ediyor. İşte Steam Ödülleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Geçtiğimiz günlerde Türk Lirasını kullanımdan kaldırarak ülkemizdeki oyuncuları bir hayli üzen Steam'de yılın oyunları için ödül oylamaları başladı. Birkaç kategoriden yüzlerce oyun birbiriyle rekabet ediyor. İşte Steam Ödülleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Steam Ödülleri için oylamalar başladı! İşte kategoriler

Steam, Sonbahar İndirimleri halen devam ediyorken Steam Ödülleri etkinliğini de nihayet başlattı. Her sene gerçekleşen ve yüzlerce oyunun dahil edildiği bu etkinlikte oyuncular, farklı kategorilerde oy kullanarak yılın en iyilerini belirlemekte.

Ödüller için yılın en iyi oyunundan arkadaşlarla daha zevkli olan oyuna, en iyi oyun müziğinden üstün görsel stil oyununa kadar pek çok kategori mevcut. "Aşk ile Devam Ettirilen Oyun Ödülü" dışındaki bütün kategorilerde oy vereceğiniz oyunların bu yıl içerisinde çıkmış olması gerektiğini belirtelim.

Steam'de merakla beklenen Sonbahar İndirimleri başladı! İşte çarpıcı fiyatlar

Steam Ödülleri için oy verebileceğiniz bütün kategoriler şu şekilde sıralandı;

Yılın Oyunu Ödülü

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Aşk ile Devam Ettirilen Oyun Ödülü

Steam Deck'te En iyi Oyun Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Oyunu

Üstün Görsel Stil Oyunu

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

En iyi Oyun Müziği Ödülü

Üstün Zengin Hikaye Ödülü

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Nasıl oy verebileceğinize geçmeden önce etkinliğe özel olarak görevleri tamamlayarak rozet elde edebilirsiniz. Her kazandığınız rozet, ücretsiz şekilde 25 TP (Topluluk Puanı) kazandırır.

Steam Ödülleri için nasıl oy verilir?

Öncelikle Buraya tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşın. Bu noktada hesabınızın açık olması gerektiğini belirtelim. Söz konusu sayfada kategorilerde "Adayını Seç" butonuna tıklayarak adayları görebilir ve dilediğiniz oyuna oy verebilirsiniz.

Oylamalar 28 Kasım saat 21.00'de bitecekken, kazananlar ise 2 Ocak (2024 yılı) saat 21.00'de açıklanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yılın en iyi oyunu için hangi yapıma oy verdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.