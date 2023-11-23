Steam Ödülleri için oylamalar başladı! İşte kategoriler
Geçtiğimiz günlerde Türk Lirasını kullanımdan kaldırarak ülkemizdeki oyuncuları bir hayli üzen Steam'de yılın oyunları için ödül oylamaları başladı. Birkaç kategoriden yüzlerce oyun birbiriyle rekabet ediyor. İşte Steam Ödülleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…
Geçtiğimiz günlerde Türk Lirasını kullanımdan kaldırarak ülkemizdeki oyuncuları bir hayli üzen Steam'de yılın oyunları için ödül oylamaları başladı. Birkaç kategoriden yüzlerce oyun birbiriyle rekabet ediyor. İşte Steam Ödülleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…
Steam Ödülleri için oylamalar başladı! İşte kategoriler
Steam, Sonbahar İndirimleri halen devam ediyorken Steam Ödülleri etkinliğini de nihayet başlattı. Her sene gerçekleşen ve yüzlerce oyunun dahil edildiği bu etkinlikte oyuncular, farklı kategorilerde oy kullanarak yılın en iyilerini belirlemekte.
Ödüller için yılın en iyi oyunundan arkadaşlarla daha zevkli olan oyuna, en iyi oyun müziğinden üstün görsel stil oyununa kadar pek çok kategori mevcut. "Aşk ile Devam Ettirilen Oyun Ödülü" dışındaki bütün kategorilerde oy vereceğiniz oyunların bu yıl içerisinde çıkmış olması gerektiğini belirtelim.
Steam'de merakla beklenen Sonbahar İndirimleri başladı! İşte çarpıcı fiyatlar
Steam Ödülleri için oy verebileceğiniz bütün kategoriler şu şekilde sıralandı;
Yılın Oyunu Ödülü
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
Aşk ile Devam Ettirilen Oyun Ödülü
Steam Deck'te En iyi Oyun Ödülü
Arkadaşlarla Daha Zevkli Oyunu
Üstün Görsel Stil Oyunu
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
En iyi Oyun Müziği Ödülü
Üstün Zengin Hikaye Ödülü
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
Nasıl oy verebileceğinize geçmeden önce etkinliğe özel olarak görevleri tamamlayarak rozet elde edebilirsiniz. Her kazandığınız rozet, ücretsiz şekilde 25 TP (Topluluk Puanı) kazandırır.
Steam Ödülleri için nasıl oy verilir?
Öncelikle Buraya tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşın. Bu noktada hesabınızın açık olması gerektiğini belirtelim. Söz konusu sayfada kategorilerde "Adayını Seç" butonuna tıklayarak adayları görebilir ve dilediğiniz oyuna oy verebilirsiniz.
Oylamalar 28 Kasım saat 21.00'de bitecekken, kazananlar ise 2 Ocak (2024 yılı) saat 21.00'de açıklanacak.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yılın en iyi oyunu için hangi yapıma oy verdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.