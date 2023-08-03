Steam Kullanıcıları Arasında Windows İşletim Sistemleri Sıralaması Belli Oldu

Steam'in Temmuz ayı verilerine göre Windows 11, kullanıcıların yüzde 36'sı tarafından kullanılırken Windows 10'un kullanıcı tabanı azalmaya devam ediyor. Windows 7 ise hala bazı oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Steam, platformdaki kullanıcıların istatistiklerini paylaşmaya devam ediyor. Temmuz için hazırlanan raporda, oyuncular arasında en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu. Analiz, Windows 10 kullanıcı kaybederken Windows 7 ve 11'in ise oyuncular arasında benimsenmeye devam ettiğini gösterdi.

Windows 10 hala birinci, Windows 11 de büyüyor

Steam'in Temmuz ayı verilerine göre Windows 11, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,92 puan artışla kullanıcıların yüzde 36'sı tarafından kullanılıyor. Windows 10 ise yüzde 1,56 puan kaybederek kullanıcı tabanının yüzde 57'sine hitap ediyor. Bu rakamla hala birinci sırada olduğunu belirtelim.

Temmuz ayı verilerine göre Windows 11, Windows 10'un hakimiyetini yavaş yavaş azaltma eğilimine devam ediyor. Microsoft'un en güncel işletim sistemi, bir önceki ayın raporlarında yüzde 35'lik bir pazar payına sahipti.

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Ayrıca 2020 yılında desteği bitmiş olmasına rağmen, bazı oyuncuların hala Windows 7 kullanmaya devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla eski işletim sistemi, Haziran ayına göre 0,05 puanlık artış yaşadı Steam kullanıcılarının yüzde 1,21'ini oluşturdu.

64-bit Windows 10 – %57,87 (-1,56 puan)

Windows 11 – %36,67 (+0,92 puan)

64-bit Windows 7 – %1,21 (+0,05 puan)

64-bit Windows 8.1 – %0,25 (+0,01 puan)

32-bit Windows 7 – %0,10 (+0,02 puan)

Windows 11'in oyuncular arasında kullanımı her ay düzenli şekilde artarken, Windows 10'u yakalaması için hala kat etmesi gereken önemli bir yol var. Ancak Windows 7'nin küçük de olsa büyümesi, bu ayın çarpıcı sonucu oldu.

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