Steam'e sahte oyun nasıl yüklendi?

Gündemde yer alan teknoloji gelişmelerini bugün saat 17: 00'da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz.

SDN 5 Çayı 251. bölümü ile sizlerle

5 Çayı canlı yayınımızın 251. bölümünde SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ile SDN editörü Osman Furkan Şahin, bu hafta gelişen teknolojik olayları değerlendirecek.

Gündemde oldukça meşgul olan Steam'de ise ciddi bir sorun bulundu. İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralara göz diken dolandırıcılar her geçen gün adeta pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bunlara bir yenisi kısa süre önce eklendi. Steam veya Epic Games Store gibi mağazalarda satışı bulunmayan, yalnızca kendi web sitesi üzerinden satılan popüler FPS oyunu dolandırıcılar tarafından Steam'e yüklendi. Kullanıcılar, resmi fiyat etiketinin yarısına satılan oyunu satın alarak indirdiklerinde ise adeta şoka uğradı.

Haftalık teknolojik gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayacağız. Sorularınızı da canlı yayınımızda bizlere sorabilirsiniz.