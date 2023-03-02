Steam duyurdu: Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri!

Steam, şubat ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. İşte en çok kullanılan işletim sistemleri...

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, şubat ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı. Buna göre geçen yıllarda çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Zira Windows 10, ocak ayına kıyasla yüzde 1,13 oranında bir düşüş yaşamasına rağmen yüzde 62,33'lük pazar payıyla zirvede yer almaya devam ediyor.

Windows 11 kullanımı geçtiğimiz ay gözle görülür bir artış yaşadı. Zira sürüm, şubat ayında yüzde 1,73'lük bir artışla yüzde 32,06'lık pazar payının sahibi oldu. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,17'lik bir düşüşle pastadan yüzde 1,43'lük pay aldı.

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