Steam'den oyuncuları yıkan karar! Dolar artık 1.8 değil

Geçtiğimiz günlerde eş zamanlı kullanıcı sayısında 30 milyonu aşarak yeni bir rekora imza atan Steam, kısa süre önce Türkiye'deki oyunculara fazlasıyla üzecek bir karar aldı. Bilindiği üzere dijital oyun dağıtım platformu, dolar kurunu 1.8'e sabitleyerek ülkemizdeki oyuncuların artan döviz kuru ve oyun fiyatlarına rağmen oyunları nispeten daha uyguna almasına imkan sağlıyordu. Zira bu durum an itibariyle değişti ve platform, önerilen dolar kurunu 10 TL'ye çıkardı. Durum böyle olunca oyun fiyatları da tavan yaptı.

STEAM ÖNERİLEN DOLAR KURUNU 10 TL OLARAK GÜNCELLEDİ

Ülkemiz dahil tüm dünyada en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından birisi olan Steam, artık Türkiye'deki oyunculara uygun fiyatlı oyun sunmayacak. Zira uzunca bir süredir oyunların büyük bir kısmını 1.8 TL'den hesapladı ve daha düşük fiyatlarla satışa çıkardı. Böylelikle 18 TL seviyelerine kadar çıkan dolar kurundan en azından oyun pazarı özelinde çok fazla etkilenmedik.







Ancak bu durum maalesef değişti. Zira platform, yayıncıların oyunlarını satışa çıkarmak için kullandığı fiyat aracının algoritmasını güncelledi ve ülkemiz için önerilen dolar kurunu 1,8 TL'den 10 TL'ye kadar çıkardı. Bundan böyle söz konusu araç, mevcut önerilen fiyatların altındaki oyunlarda yayıncılara uyarı verecek. Bu noktada yayıncıların kendi fiyatlarını girmelerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ancak büyük bir çoğunluğunun fiyat aracının önerdiği otomatik fiyatlandırmayı kullandığı belirtiliyor.

Son olarak söz konusu değişikliğin ardından Valve tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu olan Left 4 Dead 2'ye bir göz atalım. Daha düne kadar 18,50 TL'den satılan yapım, an itibariyle Steam'de 105 TL'den satılıyor. Bu gibi birçok oyunun fiyatında artış söz konusu.