Steam'den en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları belli oldu

Son yıllarda giderek büyüyen oyun sektörüyle birlikte dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam de popülaritesini yükseltti. Bu da firmaların kazançlarını artırdı. Son olarak Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları belli oldu.

Steam'den en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları

Paylaşılan verilere baktığımızda Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısının Valve olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda mağazanın sahibi olan ve Counter-Strike serisi ile tanınan Valve, 31 adet oyun piyasaya sürdü. Şimdiye kadar elde ettiği toplam gelir ise 9.6 milyar dolar olarak açıklandı.

PUBG oyunu ile tanınan KRAFTON Inc. ise 4.2 milyar dolar ikinci sırada. Hemen ardından onu takip eden Electronic Arts firması 3 milyar dolarla üçüncü sıradayken, listede 1.9 milyar dolar ile Ubisoft ve 1.4 milyar dolar ile SEGA da yer aldı.

Bu oyun, daha çıkmadan Steam'in en çok satanı oldu!

Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları şu şekilde sıralandı;

YayıncıToplam GelirOyun Sayısı Valve9.6 milyar dolar31KRAFTON Inc.4.2 milyar dolar4Electronic Arts3 milyar dolar125Ubisoft1.9 milyar dolar127SEGA1.4 milyar dolar182Xbox Game Studios1.3 milyar dolar53Bethesda Softworks1.3 milyar dolar61Activision1.3 milyar dolar62Rockstar Games1.2 milyar dolar16Paradox Interactive1.1 milyar dolar73

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam üzerinden en fazla gelir elde eden ilk 10 oyun yayımcısı sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.