Steam'deki En İyi Ücretsiz Oyunlar

Son yıllarda Türkiye'de oyun fiyatları bir hayli yükseldi. Bu durum oyuncuları giderek daha da zor duruma düşürüyorken ücretsiz oyunlar popülerliğini artırmaya devam ediyor. Bizler de bu içeriğimizde Steam'deki en iyi ücretsiz oyunları sizler için sıraladık.

Son yıllarda Türkiye'de oyun fiyatları bir hayli yükseldi. Bu durum oyuncuları giderek daha da zor duruma düşürüyorken ücretsiz oyunlar popülerliğini artırmaya devam ediyor. Bizler de bu içeriğimizde Steam'deki en iyi ücretsiz oyunları sizler için sıraladık.

Steam'deki en iyi ücretsiz oyunlar

Counter-Strike 2

Dünyanın en popüler çevrim içi oyunları arasında yer alan Counter-Strike 2, bir FPS oyunu. 2023 yılında piyasaya sürülen yapım, her gün yüz binlerce kişi tarafından oynanıyor. Terrorist ve Anti-Terrorist adlı iki takımın karşı karşıya geldiği Counter-Strike 2'de, oyun dünyasında sıkça duyulan Dust 2 gibi bazı haritalar bulunuyor.

Tüm zamanların en iyi oyunları belli oldu: İşte ilk 100!

Dota 2

Valve Corporation tarafından geliştirilen Dota 2, çevrim içi olarak oynanabilen bir MOBA oyunu. İki takım arasında oynanan beşe beş temel bir rekabet oyunu olan Dota 2, yüz binlerce oyuncuya sahip bir yapım olarak öne çıkıyor.

PUBG: BATTLEGROUNDS

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG: BATTLEGROUNDS, 2017 yılında piyasaya sürülen battle royale türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. KRAFTON INC. tarafından geliştirilen yapım, hem mobil hem de PC platformunda milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bu da Steam'de en iyi ücretsiz oyunlar arasında yer alıyor.

Team Fortress 2

Valve Corporation tarafından 2007 yılında piyasaya sürülen Team Fortress 2, çok oyunculu ücretsiz bir birinci şahıs nişancı oyunu. İki takım arasındaki rekabet üzerine kurulu olan yapımda farklı sınıflara ait çeşitli karakterler bulunuyor. Bu da takımlardaki dengeyi değiştiriyor ve oyundaki rekabeti artırıyor.

Brawlhalla

Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft tarafından yayınlanan Brawlhalla, oyuncuların farklı karakterler arasından seçim yaparak ve arenada dövüşmesi üzerine kurulu çevrim içi bir oyun. Yapımda tek oyunculu mod da bulunuyor.

Her oyuncunun koleksiyonunda olması gereken oyunlar

The Sims 4

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı The Sims 4, tam olarak bir sanal dünya oyunu. Oyuncular, Sim adlı karakterlerini yaratabiliyor ve onların hayatını yönlendiriyor. Ev inşa etme, kariyer oluşturma ve ilişkiler kurma, oyunda yer alan unsurlardan birkaçı.

eFootball 2024

Konami tarafından geliştirilen eFootball 2024, Steam'de yer alan en iyi ücretsiz oyunlardan birisi. Bu yapım, adından da anlaşılabileceği üzere futbol ile alakalı. Oyunun temel amacı, bir takım kurup yönetmektir.

SCP: Secret Laboratory

SCP Vakfı adlı bir kurgusal organizasyonun etrafında dönen SCP: Secret Laboratory, bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki amaç ise SCP tesisinde verilen görevi ölmeden yerine getirmeye çalışmak.

Paladins

Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen Paladins, çok oyunculu nişancı oyunu olarak Steam'de en çok oynanan yapımlar arasında yer alıyor. Takım tabanlı bir strateji gerektiren oyunda çeşitli oyun modları, haritalar ve kahramanlar bulunuyor.

Xbox Game Pass PC'de oynayabileceğiniz en iyi oyunlar!

World of Tanks Blitz

Steam'deki en iyi ücretsiz oyunlar arasında World of Tanks Blitz de yer alıyor. 2014 yılında piyasaya sürülen ve oyunculara tank kontrolü ile takım tabanlı savaşlar sunan oyun, strateji sevenler tarafından olumlu eleştiriler alıyor.