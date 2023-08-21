Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go'nun özellikleri ortaya çıktı!

2017 yılında ölmek üzere olan el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak piyasaya sürülen Nintendo Switch, 2023 yılı itibariyle tarihin en çok satan oyun konsollarından birisi konumunda. Zaman içinde bu konsola Steam Deck (Donanımdan ziyade konsepti ve hedef kitlesi dikkate alınıyor) gibi rakip modeller de piyasaya sürüldü. Son ortaya çıkan bilgilere göre çok yakında bu gibi isimlere Lenovo Legion Go adlı bir rakip daha gelecek.

Lenovo Legion Go özellikleri ortaya çıktı

Lenovo Go'nun sızan görüntülerine bakacak olursak Nintendo Switch OLED'e bir benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Arka kasasındaki destek ayağıyla Nintendo'nun konsolunu andırıyor ve özellikle ayrılabilir kontrolörleri ile direkt olarak Switch'in Joy-Cons'larını akıllara getiriyor.

Konsolun tuş düzeni iki analog çubuk, bir D-Pad, dört düğme (A, B, X ve Y) ve bir dokunmatik yüzeyden oluşuyor. Bunun yanı sıra sağ kumandanın arkasında bir fare tekerleği mevcut olacak. Modelin Windows 11 işletim sistemini çalıştıracağını dikkate alırsak gezinmeyi son derece kolaylaştıracağı için mantıklı bir hamle olmuş diyebiliriz.

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Kontrolörlerin çıkarılabilir olması ürünün yüksek ihtimalle dokunmatik bir panele sahip olduğu düşüncesini akıllara getiriyor. Ayrıca 8 inçlik bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Son olarak AMD Ryzen Z1 serisi bir yongadan güç alması bekleniyor. Söylentilere göre Ryzen Z1 Extreme ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatırlanacağı üzere ASUS ROG Ally'de de Ryzen Z1 kullanıldı.

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