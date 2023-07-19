Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve değer kaybeden Türk Lirası, zam olarak kendini gösterdi. Bu noktada Steam gibi dijital oyun mağazaları yerelleştirilmiş dolar kurunu yükseltmişken, oyun şirketleri de önemli seviyelerde zam yaptı. Pek çok AAA kalitede yapımın fiyatı 1000 TL'ye aşmışken, kısa süre önce zamlanarak 99 bin 999,99 TL'ye satılmaya başlanan bir oyun ise oyuncuları şaşkına çevirdi.

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve değer kaybeden Türk Lirası, zam olarak kendini gösterdi. Bu noktada Steam gibi dijtal oyun mağazaları yerelleştirilmiş dolar kurunu yükseltmişken, oyun şirketleri de önemli seviyelerde zam yaptı. Pek çok AAA kalitede yapımın fiyatı 1000 TL'ye aşmışken, kısa süre önce zamlanarak 99 bin 999,99 TL'ye satılmaya başlanan bir oyun ise oyuncuları şaşkına çevirdi.

Steam'de zam yedikten sonra 99 bin TL'ye satılan oyun: Spooky Men

Sözünü ettiğimiz Spooky Men adındaki bu oyun, geçtiğimiz Mayıs ayında Steam'de erken erişim şeklinde yayımlandı. Türkiye için 65 TL fiyat biçilen bu yapım, klasik bir hayatta kalma korku türü oyunu olarak karşımıza çıktı. Henüz yeni olduğu için oyun dünyasında pek bilinmiyor. Ancak fiyatı nedeniyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Spooky Men'in fiyatı, 13 Temmuz günü 65 TL'den 112 TL'ye yükseldi. Aynı gün içerisinde ise fiyatı geri 45 TL'ye düştü. Buraya kadar dikkat çekecek değişiklik görülmüyor. Zira bu ve bunun gibi artışlara alışmış durumdayız.

Steam'de rekor: Popüler aksiyon oyunu %491 zamlandı!

17 Haziran'da ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Spooky Men, yine zamlandı. Fakat bu seferki zam, adından söz ettirecek kadar şaşırtıcı bir boyuta ulaştı. Oyunun fiyatı, 45 TL'den birdenbire 99 bin 999,99 TL'ye yükseldi.

Bu, oran olarak yüzde 2 bin 216'lık bir artış anlamına geliyor. Bu fiyat, oyuncular tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Zira AAA kalitedeki oyunların büyük çoğunluğunun fiyatı bile zamlandıktan sonra 2 bin TL'yi aşmadı.

Bu sebepten ötürü satın alanların yüzde 50'sinden olumlu yorum bile alamayan Spooky Men'in fiyatının yanlış girildiği düşünülüyor. Geliştiricinin yakında bir değişiklip yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce oyunun fiyatı yanlışlıkla mı girildi bilerek mi bu fiyat belirlendi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.