Steam'de Xbox Game Studios İndirimleri Başladı - Haberler

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Steam'de Xbox Game Studios İndirimleri Başladı

Tekmoloji - Teknoloji
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Steam'de Xbox Game Studios İndirimleri Başladı

Xbox Game Studios oyunlarından kayda değer indirim alanları derledik. Ucuza oyun almak isteyenler için fırsat bu fırsat.

Steam'de Xbox Game Studios indirim kampanyası başladı. Steam büyük indirimlerin yanı sıra ara indirimlerle de oyun satmayı seven bir şirket, bu sebeple yayıncı indirimlerinde oyunculara elle tutulur fırsatlar sunuyor.

Xbox Game Studios İndiriminde Alınabilecekler

Sea of Thieves - %50 indirimle 30,50?

Hellblade: Senua's Sacrifice - %75 indirimle 12,25?

Quantum Break - %75 indirimle 14,75?

Forza Horizon 4 Standart Edition - %67 indirimle 30,36?

Forza Horizon 5 Standart Edition - %15 indirimle 254,15?

Halo Infinite (Campaign) - %20 indirimle 239,20?

Microsoft Flight Simulator Standart GOTY - %20 indirimle 279,20?

Gears 5 - %60 indirimle 24,40?

Ori: The Collection - %60 indirimle 24,30?

Minecraft Dungeons Ultimate Edition - %25 indirimle 201,75?

Bu indirim 15 Nisan tarihine kadar devam edecek, indirim sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tekmoloji / Teknoloji

oyunlar, Steam, Game, xbox, Teknoloji, Haberler

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