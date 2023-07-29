Steam'de Two Point Campus Ücretsiz!

Dijital oyun mağazası Steam'de başlayan kampanya kapsamında sevilen simülasyon oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Oyuncular, söz konusu yapımı herhangi bir kısıtlama olmadan oynayabilir. İşte ayrıntılar...

Dijital oyun mağazası Steam'de başlayan kampanya kapsamında sevilen simülasyon oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Oyuncular, söz konusu yapımı herhangi bir kısıtlama olmadan oynayabilir. İşte ayrıntılar….

Simülasyon oyunu Two Point Campus, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası yapabiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu herhangi bir ücret ödemeden deneyebiliyor, dilerlerse de satın alabiliyorlar.

Steam'de hafta sonuna özel düzenlenen etkinlik kapsamında SEGA Games tarafından yayımlanan Two Point Campus, 31 Temmuz saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Oyunu bu süreye kadar oynayabilirsiniz. Fakat daha sonrasında erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

Popüler orta çağ oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Çılgın kurslarla dolu bir üniversite inşa etmenizi sağlayan bir simülasyon oyunu olan Two Point Campus, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Eğer yönetme oyunların seviyorsanız, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başaran bu yapıma mutlaka göz atmalısınız.

Two Point Campus oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip edin;

Adım 1: Buraya tıklarak oyunun Steam'deki satış sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra Oyunu Oyna butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Two Point Campus sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 1030, 2 GB / AMD RX550, 2 GB

RAM: 4 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 11

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060, 3 GB veya AMD RX 580, 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 11

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