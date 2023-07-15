Steam'de Prison Architect kısa süreliğine ücretsiz!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de popüler hapishane oyunu Prison Architect, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hale geldi. Oyunu denemek isteyen oyuncular, belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuları sevindirmeyi başaran kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak platformda, popüler hapishane oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. İşte etkinliğin detayları…

Prison Architect, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz!

Steam gibi dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası yapabiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu herhangi bir ücret ödemeden deneyebiliyor, dilerlerse de satın alabiliyorlar.

Steam'de hafta sonuna özel düzenlenen etkinlik kapsamında Prison Architect, 17 Temmuz saat 17.00'a kadar ücretsiz hale geldi. Söz konusu yapımı bu tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden ve kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz. Ancak süre dolduğunda oyuna erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

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Prison Architect oyununu ücretsiz oynayabilmek için şu adımları takip edin;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam mağazasındaki sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatın.

Adım 3: İyi oyunlar!

Prison Architect minimum sistem gereksinimleri

Introversion Software tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen Prison Architect, bir hapishane simülasyonu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular olarak kendi hapishanemizi tasarlıyor ve yönetmeye çalışıyoruz.

Bununla beraber mahkumları güvenli halde tutmak ve aynı zamanda onlarla mücadele de etmek, oyunun ana amaçlarından birisi. Steam'de on binlerce olumlu yoruma sahip olan Prison Architect, en popüler oyunlar arasında yer alıyor.

Prison Architect minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD 3 GHz

Ekran kartı: Nvidia 8600 ya da AMD Radeon eşdeğeri

RAM: 6 GB

Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

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