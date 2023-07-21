Steam'de Need for Speed Unbound Ücretsiz Erişime Açıldı

Birbirinden farklı kampanyalar ile karşımıza çıkan dijital oyun mağazası Steam'de kısa süre önce oyuncuları sevindiren bir etkinlik daha başladı. Bu kapsamda 1.199,99 TL'ye satılan popüler yarış oyunu Need for Speed Unbound, ücretsiz erişime açıldı.

Birbirinden farklı kampanyalar ile karşımıza çıkan dijital oyun mağazası Steam'de kısa süre önce oyuncuları sevindiren bir etkinlik daha başladı. Bu kapsamda 1.199,99 TL'ye satılan popüler yarış oyunu Need For Speed Unbound, ücretsiz erişime açıldı.

Araba yarışı oyunu Need For Speed Unbound, kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı!

Steam gibi dijital oyun mağazaları veya geliştiriciler, bazen kendi yapımlarını tanıtma amacıyla ücretsiz erişim etkinliği düzenleyebiliyor. Bu etkinlik sayesinde oyuncular, oyunu bir süreliğine de olsa herhangi bir ücret ödemeden oynayabiliyor.

Electronic Arts tarafından yayımlanan Need For Speed Unbound, Steam'de düzenlenen etkinlik ile birlikte 24 Temmuz saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Araba yarışı sevenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken oyunu, bu süreye kadar herhangi bir sınırlama olmadan bedava şekilde oynayabilirsiniz. Fakat süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

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Need For Speed Unbound oyununda birbirinden güzel arabalar ile sokak yarışlarına katılarak rakipleriniz ile rekabet edebilirsiniz. Tabii bu sırada arkanızdan sizi kovalayan polisler de olacağı için heyecanı yüksek bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Need For Speed Unbound oyununu ücretsiz şekilde oynayabilmek için şu adımları takip edin;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki satış sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra Need For Speed Unbound oynayın kısmından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Adım 3: İndirme işlemlerini başlattıktan sonra oynamaya başlayabilirsiniz.

Need for Speed Unbound sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600

Ekran Kartı: AMD RX 570, NVIDIA GTX 1050 Ti

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 12

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX5700 (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 12

Oyun hoşunuza giderse, şu anda yüzde 70 indirim olduğunu ve 1.199,99 TL yerine 359,99 TL'ye satın alabileceğinizi belirtelim.

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