Steam'de Haftanın En Popüler Oyunları Belli Oldu
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftanın en çok satan yapımlar listesini güncelledi. İşte Steam'de haftanın en popüler oyunları!
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftanın en çok satan yapımlar listesini güncelledi. Böylelikle 11 Temmuz ile 18 Temmuz tarihleri aralığındaki en popüler oyunlar belli oldu.
İşte Steam'de haftanın en popüler oyunları!
Steam tarafından paylaşılan verilere göre en popüler oyun, Valve tarafından piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO oldu. 2012 yılında yayımlanan oyun, o günden bu yana listede hiç eksik olmuyor.
Steam'de en popüler ikinci oyun FromSoftware Inc. imzası taşıyan ELDEN RING olmuşken, sıralamanın üçüncü sırasında ise dünyanın en iyi hikayeli oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 yer aldı.
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Steam'de haftanın en popüler oyunları şu şekilde sıralandı;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveÜcretsiz2ELDEN RING699,00 TL3Red Dead Redemption 21.150,00 TL4Team Fortress 2Free To Play5EA SPORTS FIFA 23699,99 TL6Grand Theft Auto 5276,00 TL (-62%)7Forza Horizon 5599,00 TL8Rust308,00 TL9God of War329,00 TL10Ready or Not79,20 TL (-20%)11Call of Duty: Modern Warfare 21.099,00 TL12Euro Truck Simulator 2149,00 TL13Dying Light 2 Stay Human174,50 TL (-50%)14Baldur's Gate 3799,00 TL15Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition289,00 TL16Marvel's Spider-Man Remastered499,00 TL17Mount & Blade 2: Bannerlord349,99 TL18EA SPORTS FC 241.199,99 TL19Cyberpunk 2077799,00 TL20Sons Of The Forest280,00 TL21NARAKA: BLADEPOINTÜcretsiz22BattleBit Remastered180,00 TL23DAVE THE DIVER190,00 TL24Forza Horizon 4199,00 TL25UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection499,00 TL26Assassin's Creed Valhalla699,00 TL27STARFIELD899,00 TL28Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL29Hogwarts Legacy699,00 TL30Mafia: Definitive Edition149,60 TL (-60%)
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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.