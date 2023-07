Steam'de Haftanın En Popüler Oyunları Belli Oldu

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftanın en çok satan yapımlar listesini güncelledi. Böylelikle 11 Temmuz ile 18 Temmuz tarihleri aralığındaki en popüler oyunlar belli oldu.

İşte Steam'de haftanın en popüler oyunları!

Steam tarafından paylaşılan verilere göre en popüler oyun, Valve tarafından piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO oldu. 2012 yılında yayımlanan oyun, o günden bu yana listede hiç eksik olmuyor.

Steam'de en popüler ikinci oyun FromSoftware Inc. imzası taşıyan ELDEN RING olmuşken, sıralamanın üçüncü sırasında ise dünyanın en iyi hikayeli oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 yer aldı.

Steam'de haftanın en popüler oyunları şu şekilde sıralandı;