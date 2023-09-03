Steam'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Steam, ağustos ayının en çok kullanılan işletim sistemleri sürümlerini paylaştı. Windows 10 hala en çok tercih edilen sürüm olurken, Windows 11 kullanımı artış göstermedi.

Steam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Ağustos ayını kapsayan anketlerde kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemi sürümlerini kullandığı dahil birçok veriye ulaşabiliyoruz. Peki an itibariyle Steam'de en popüler Windows sürümleri hangileri?

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, ağustos ayının en çok kullanılan işletim sistemleri sürümlerini paylaştı. Buna göre Windows 11, son dönemde sorunlarından büyük ölçüde kurtulmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği ilk sürüm değil. Bu noktada Windows 10, temmuz ayına kıyasla yüzde 1,89 oranında düşüş yaşamasına rağmen yüzde 55,98'lik pazar payıyla zirvede yer almaya devam ediyor.

Windows 11 kullanımı geçtiğimiz ay gözle görülür bir artış yaşamadı. Zira sürüm, geçen ay yüzde 2,55'lik bir artışla yüzde 39,22'lik pazar payının sahibi oldu. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,19'luk bir düşüşle pastadan yüzde 1,02'lik bir pay almayı başardı.

Şimdiye kadar neredeydi: Windows 11'e iki önemli yenilik!

Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!