FPS oyunları arasında popüler olan The Finals, Steam'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Oyun, açık beta sürecinde olmasına rağmen bugün 249 bin 651 kişi tarafından aynı anda oynandı.

FPS oyunları günümüzde en çok oyuncuya sahip oyun türlerinden birisi. Bu alanda karşılaştırma yapılmak istendiğinde ilk akla gelen çevrim içi yapımlar ise genellikle Counter-Strike 2 ve VALORANT oluyor. Fakat bu durum değişecek gibi görünüyor.

Nexon'un yan kuruluşu Embark Studios tarafından geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen The Finals, Counter-Strike 2 ve VALORANT'a rakip olarak oyunculara sunuldu. Söz konusu yapım, Steam'de en çok oynananlar listesini altüst etti.

Steam'de en çok oynananlar: The Finals, ilk 10 girdi!

Oynaması ücretsiz olan The Finals, şu anda açık beta sürecinde olmasına rağmen Steam'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk 10'a girebilmeyi başardı. Oyun, verilere göre bugün 249 bin 651 kişi tarafından aynı anda oynandı.

Çok satanlar listesinin başına baktığımızda ise alışılageldik şekilde Counter-Strike 2 yer alıyor. Popülerliğini CS: GO'dan devralan oyunun hemen ardından Dota 2 bizleri karşılıyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla PUBG: BATTLEGROUNDS ve Apex Legends bulunuyor.

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Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatıMevcut OyuncuBugünkü Zirve 1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz904 bin 3761 milyon 70 bin 2712Dota 2Oynaması Ücretsiz681 bin 945746 bin 6463PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz299 bin 474420 bin 7294Apex LegendsOynaması Ücretsiz217 bin 989326 bin 2245The Finals193 bin 524249 bin 6516NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz132 bin 984253 bin 4837Grand Theft Auto 5336,60 TL (-67%)120 bin 945139 bin 3718Baldur's Gate 3799,00 TL105 bin 503211 bin 9589Wallpaper Engine60,00 TL91 bin 903108 bin 82310Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz89 bin 227100 bin 648

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Finals oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.