Steam'de Dört Popüler Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Dünyanın en popüler oyunlarından Forza Horizon 5 ve FIFA 23 dahil olmak üzere dört oyun, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hale geldi. Oyunseverler, bu fırsatı kaçırmadan oyunları indirip oynamaya başlayabilirler.

Dijital oyun mağazası Steam'de kısa süre önce bomba bir etkinlik başladı. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Forza Horizon 5 ve FIFA 23 de dahil olmak üzere dört adet oyun kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Dört popüler oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Steam gibi dijital oyun mağazaları veya çeşitli geliştiriciler, kendi yapımlarını daha fazla kişiye duyurma amacıyla bazen ücretsiz erişim etkinliği başlatabiliyor. Bu noktada oyuncular, kampanyaya dahil olan oyunları hiçbir şekilde para ödemeden deneyebiliyor.

Steam'de kısa süre önce hafta sonuna özel başlayan etkinlik ile birlikte Moonbreaker dışında Forza Horizon 5, FIFA 23 ve Let's Build a Zoo oyunları, 21 Ağustos saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Moonbreaker için son tarih ise 23 Ağustos. Söz konusu yapımları bu süreye kadar oynayabilirsiniz.

Epic Games, iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi: Ama oyuncular beğenmedi!

Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen oyunlar ve tarihleri;

OyunFiyatıTarih Forza Horizon 5599,00 TL21 Ağustos (saat 17.00)FIFA 23699,99 TL21 Ağustos (saat 17.00)Let's Build a Zoo32,00 TL21 Ağustos (saat 17.00)Moonbreaker259,00 TL23 Ağustos (saat 17.00)

Yukarıdaki tablodaki oyunları, karşılarındaki tarihe kadar Steam'deki sayfaları üzerinden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. İşte satış sayfalarının linkleri;

Forza Horizon 5 – Steam

FIFA 23 – Steam

Let's Build a Zoo – Steam

Moonbreaker – Steam

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 / AMD RX 470

RAM: 8 GB

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

RAM: 8 GB

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Let's Build a Zoo sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 550

RAM: 2 GB

Depolama: 738 MB kullanılabilir alan

Moonbreaker sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-2400 / AMD FX-8100

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 4 GB / AMD R9 370 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.