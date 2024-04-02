Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

Steam'de Content Warning adlı oyun ücretsiz oldu!

Oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz dağıtma kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz şekilde kütüphaneye ekleyebiliyorlar. Bu durumda geliştirici ise oyununun oyuncu sayısını yükseltmiş oluyor.

Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim.

İlk Epic Games'e eklenmişti! Popüler oyun Steam'e geliyor

Grafikler ve oynanış açısından Lethal Company'ye benzeyen Content Warning, oyuncuların korku dolu çekimler yapıp SpookTube adlı bir platformua yüklemesi ve izlenme sayılarını artırmaya çalışması üzerine kurulu olan bir yapım. Video ne kadar korkunç olursa izlenme sayısı da o kadar fazla oluyor. Oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayarak eğlence dolu dakikalar geçirebilirsiniz.

Content Warning oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Content Warning Alın" başlıklı kısımdan "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Adım 3: İndirdikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz.

Content Warning sistem gereksinimleri