Steam'de Assassin's Creed Serisi İndirime Girdi!
Dijital oyun mağazası Steam'de Assassin's Creed serisi büyük bir indirim etkinliği başladı. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Origins ve diğer oyunların indirimli fiyatları hakkında detaylı bilgi veriliyor.
Dijital oyun mağazası Steam'de kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dünyanın en popüler oyun serileriden Assassin's Creed için büyük bir indirim etkinliği başladı. İşte oyunların indirimli fiyatları…
Steam'de Assassin's Creed serisi indirime girdi!
Kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla fiyatı 47,99 dolardan 11,99 dolara düştü. Bu da 347 TL'ye denk geliyor. Assassin's Creed Unity ise 23,99 dolar yerine 5,99 dolar. Yani oyunu 173 TL'ye satın alabilirsiniz.
Öte taraftan Assassin's Creed Origins fiyatı 47,99 dolardan 7,19 dolara düştü. Bu 208 TL'ye denk geliyor. 2007 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed: Director's Cut Edition ise 15,99 dolardan 3,99 dolara düştü. Bu oyun satın almak içinse 115 TL ödemeniz gerekiyor.
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Assassin's Creed oyunlarının indirimli fiyatları şu şekilde sıralandı;
OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatıİndirim OranıAssassin's Creed: Director's Cut Edition15,99 dolar (463 TL)3,99 dolar (115 TL)Yüzde 75Assassin's Creed 215,99 dolar (463 TL)3,99 dolar (115 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Brotherhood15,99 dolar (463 TL)3,99 dolar (115 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Revelations15,99 dolar (463 TL)5,27 dolar (152 TL)Yüzde 67Assassin's Creed Liberation HD15,99 dolar (463 TL)3,99 dolar (115 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Freedom Cry11,99 dolar (348 TL)4,79 dolar (138 TL)Yüzde 60Assassin's Creed Unity23,99 dolar (695 TL)5,99 dolar (173 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Rogue15,99 dolar (463 TL)4,79 dolar (138 TL)Yüzde 70Assassin's Creed 3 Remastered31,99 dolar (928 TL)7,99 dolar (230 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Chronicles: China7,99 dolar (231 TL)2,39 dolar (70 TL)Yüzde 70Assassin's Creed Syndicate23,99 dolar (695 TL)5,99 dolar (173 TL)Yüzde 75Assassin's Creed Chronicles: India7,99 dolar (231 TL)2,39 dolar (70 TL)Yüzde 70Assassin's Creed Chronicles: Russia7,99 dolar (231 TL)2,39 dolar (70 TL)Yüzde 70Assassin's Creed Origins47,99 dolar (1.390 TL)7,19 dolar (208 TL)Yüzde 85Assassin's Creed Odyssey47,99 dolar (1.390 TL)9,59 dolar (277 TL)Yüzde 80Assassin's Creed Valhalla47,99 dolar (1.390 TL)11,99 dolar (347 TL)Yüzde 75Assassin's Creed 4 Black Flag31,99 dolar (928 TL)9,59 dolar (277 TL)Yüzde 70