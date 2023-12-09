Steam'de Assassin's Creed Serisi İndirime Girdi!

Dijital oyun mağazası Steam'de Assassin's Creed serisi büyük bir indirim etkinliği başladı. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Origins ve diğer oyunların indirimli fiyatları hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Dijital oyun mağazası Steam'de kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dünyanın en popüler oyun serileriden Assassin's Creed için büyük bir indirim etkinliği başladı. İşte oyunların indirimli fiyatları…

Steam'de Assassin's Creed serisi indirime girdi!

Kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla fiyatı 47,99 dolardan 11,99 dolara düştü. Bu da 347 TL'ye denk geliyor. Assassin's Creed Unity ise 23,99 dolar yerine 5,99 dolar. Yani oyunu 173 TL'ye satın alabilirsiniz.

Öte taraftan Assassin's Creed Origins fiyatı 47,99 dolardan 7,19 dolara düştü. Bu 208 TL'ye denk geliyor. 2007 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed: Director's Cut Edition ise 15,99 dolardan 3,99 dolara düştü. Bu oyun satın almak içinse 115 TL ödemeniz gerekiyor.

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Assassin's Creed oyunlarının indirimli fiyatları şu şekilde sıralandı;