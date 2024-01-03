Steam, 2023 Yılında Rekor Sayıda Oyun Ekledi

Sürekli genişleyen oyun dünyası, 2023 yılında Steam için bambaşka bir dönüm noktası oldu. Kısa süre önce yayınlanan yeni bir rapora göre, Steam son 12 ay içerisinde mağazaya eklediği oyun sayısıyla yeni bir rekor kırdı.

Steam, 2023 yılında mağazaya 14.531 yeni oyun ekledi

Steam, platforma 14.531 yeni oyun ekleyerek geçen yıldan yaklaşık 2.000 tane daha fazla oyun eklemiş oldu. Bu da platforma her gün ortalama 39'dan fazla yeni oyunun girdiği anlamına geliyor.

Oyun sürümlerindeki bu artış birkaç yıldır istikrarlı bir trend olarak devam ediyor. 2010 ve 2019 yılları Steam'in yıllık toplam piyasaya sürüm sayısındaki sürekli artışın tek istisnaları. 2014'ten bu yana, başlangıçta Greenlight'ın ve daha sonra Direct'in uygulanmasıyla desteklenen önemli bir artış eğilimi var. Bu platformlar geliştiricileri güçlendirerek Steam'de bulunan oyunların sayısında katlanan bir artışa yol açtı.

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Steam artık çok sayıda oyun tercihine hitap eden geniş ve çeşitli bir ekosisteme dönüştü. Ayrıca, geliştiricilerin hızla gelişen bir pazarın getirdiği zorluklara rağmen yenilik yapmaya ve içerik üretmeye devam etmesiyle oyun endüstrisinin dayanıklılığı da gözlerimizin önüne seriliyor.

Özellikle ilgi çekici olan şey, oyun geliştirme hızında herhangi bir yavaşlama olmaması. Platformda 2024'ün ilk gününde bile 36 yeni oyun piyasaya sürülerek bir önceki yılın günlük ortalamasına yaklaşıldı. Bu başarı, Noel ve Yılbaşı Arifesi arasındaki dönemde faaliyetlerdeki tipik durgunluk göz önüne alındığında özellikle övgüye değer.

Tabii bu durum ülkemiz için geçerli değil. Her ne kadar küresel çapta, gördüğümüz gibi, Steam diğer platformlara kıyasla tahta sahip olsa da, ülkemizde satın alım oranları, dolara geçişten itibaren büyük bir düşüşü yaşadı.

Ülkemizde sunduğu Türk Lirası desteğinden ötürü şu anda Epic Games daha önde gibi duruyor. Siz hala platformu kullanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.