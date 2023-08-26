Startup'ların dikkatine: Global girişimcilik etkinlikleri başlıyor!

Global girişimcilik etkinlikleri başlıyor. Haberimizde sizlerle konuya ilişkin tüm detayları ve nasıl başvurabileceğinizi paylaşıyoruz.

Yeni nesil teknoloji ürünlerini tüm dünyaya tanıtmayı ve global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerinin dünyanın önde gelen yurtdışındaki girişimcilik etkinliklerine katılımı için başvurular alınmaya başladı. İşte detaylar…

Küresel girişimcilik etkinliklerine katılım çağrısı yapıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajans (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerini Portekiz, Finlandiya, ABD ve Katar'da düzenlenecek olan küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine götürüyor.

Destek çerçevesinde yaklaşık 100 girişimin aşağıdaki küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine katılım sağlaması öngörülmektedir:

13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenecek olan Web Summit

30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek olan Slush

09-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde eyaletinde düzenlenecek olan Consumer Electronics Show (CES)

26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar

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Web Summit, 160'dan fazla ülkeden 70.000'in üzerinde katılımcı, 1.200'den fazla yatırımcı ve yaklaşık 2.500 medya temsilcisi ile gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji konferansıdır. Konferans kapsamında teknoloji endüstrisinin ileri gelenleri konuşmalarıyla geleceği şekillendirirken startuplar ürünlerini sergileyip yatırımcılarla bir araya gelmektedirler.

Slush, etkinliği startup ekosisteminde yer alan 12.000'den fazla kurucu, yatırımcı, yönetici, medya ve nitelikli yeteneği bir araya getiren bir networking etkinliğidir. Dünyayı teknoloji anlamda değiştirmek isteyen yeni oyun kurucuların oluşmasına ve dünyayı değiştirmek isteyen mevcut girişimcilere yardım etmek amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

CES, ABD'nin Nevada eyaletinde Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen tüketici elektroniği etkinliğidir. Amerika kıtasında gerçekleşen ve 1967 yılından beri düzenlenen son teknoloji ürünlerinin lanse edildiği dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından birisidir. Fuar kapsamında startuplar kendileri için özel ayrılmış Eureka Park sergi alanında ürünlerini sergileyerek yatırımcılarla buluşma imkanına sahip olabilmektedirler.

Web Summit Qatar, Dünyanın en iyi teknoloji etkinliklerinden birisi olmayı amaçlayan ve Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek etkinlik teknoloji ve iş dünyasındaki en önemli isimleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Etkinliğin 600'ün üzerinde startup, 300'den fazla yatırımcı ve 7500'ü aşan katılımcıya ev sahipliği yapması öngörülmektedir.

İlgili etkinliklere başvuranlar arasında başarılı bulunan girişimlere her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacaktır. Başvuru formunda ve etkinliklerin web sitelerinde yer alan destek kapsamı ve etkinliklere ait özel kriterlerin başvuru sahibi tarafından dikkatlice incelenmesi beklenmektedir.

Etkinliklere katılım sağlayabilmek için teknoloji girişimlerinin aşağıdaki temel şartları karşılamaları beklenmektedir.

Girişimin Türkiye'de kayıtlı olması,

Küresel piyasaları hedefleyen bir stratejilerinin bulunması,

Girişimin katılım sağlamak istediği etkinliğe ait özel şartları karşılaması

İngilizce olarak doldurulması gereken başvuru formu aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır.

Girişime ilişkin resmi bilgiler

Girişim profili

Ürün bilgileri

Küresel piyasalar için strateji

Girişimin etkinlik katılım ekibine ilişkin bilgiler

Girişimi anlatan maksimum 1,5 dakikalık İngilizce tanıtım videosu

Global marka olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerinin yukarıda bahsi geçen etkinliklere katılmak için başvurularını 10 Eylül 2023 Pazar, Saat 24: 00'a kadar aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebileceklerdir.

Başvuru formu için burayı tıklayabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İSTKA tarafından CES2022 fuarında kurulan Türkiye-İstanbul Pavilyonu'nda 28 girişim, CES2023 fuarında kurulan Türkiye- İstanbul Pavilyonu'nda ise 53 girişim yer alarak yeni ürün ve teknolojilerini tüm dünyaya tanıtma şansı elde etmiştir.

CES fuarında dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, oyun, kozmetik teknolojileri ve daha birçok alanda müşteri ve yatırımcı görüşmesi, iş birliği, bayilik anlaşması, ilk satışını-ihracatını yapan, distribütörlük teklifi alan Türk firmalar olmuştur.