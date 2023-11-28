StartGate'te Mağara Jam 7'nci etkinliği düzenlendi

StartGate'in oyun yapımcılarından Ataberk Palacıoğlu'nun kurucusu olduğu Mağara Jam'in 7'nci etkinliği, dijital oyun ve oyun teknolojileri girişimcilik merkezi StartGate Campus'te düzenlendi. Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme etkinliği Mağara Jam, 150 fiziksel, 5 bin 350 çevrim içi katılımcı ile geliştiricilerle buluştu.

StartGate'in oyun yapımcılarından Ataberk Palacıoğlu'nun kurucusu olduğu Mağara Jam'in 7'nci etkinliği, dijital oyun ve oyun teknolojileri girişimcilik merkezi StartGate Campus'te düzenlendi.

StartGate açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı illerinden katılımcılar etkinlikte "Gizemli Makine" teması ile oyun geliştirdi.

Etkinlik, bu yıl StartGate'in ev sahipliğinde rekor bir katılıma imza attı. Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme etkinliği Mağara Jam, 150 fiziksel, 5 bin 350 çevrim içi katılımcı ile geliştiricilerle buluştu. Mağara Jam websitesi, etkinlik sonrası kullanıma açıldı ve ilk 48 saatte totalde 166 binden fazla trafik ve 520 binden fazla etkileşim aldı.

Websitedeki oyunlar, 3 gün içinde toplamda 40 binden fazla indirme alırken, YouTube üzerinden canlı yayınlar 100 binden fazla kişi tarafından takip edildi, totalde 1 milyon 343 bin 500 gösterim aldı ve yayınlar totalde 6 bin 532 saatten fazla izlendi. Etkinlikte oyun geliştiricilerin yanı sıra yatırımcılar, influencerlar ve ekosistemdeki diğer paydaşlar da StartGate Campus'te bir araya geldi.

72 saatlik Mağara Jam maratonunda 405 oyun geliştirildi. Oyunlar önce halk oylamasına, ardından da Mağara Jam ön jürisinin oylamasına sunulacak. Son aşama olan final jüri oylamasında ise geliştirilen oyunlar görsellik, orijinallik, oyun tasarımı, ses ve müzik, hikaye ve konsept, tema ile uyumluluk kriterlerine göre değerlendirilecek.

Kazanan ilk 15 takıma Mağara Loot Crate verilecek. Ayrıca ilk 3'e giren takımlara ise StartGate'in mentörlük, eğitim ve altyapı imkanlarından faydalanma haklarının da olduğu destekler sunulacak. Bugün en iyi 15 oyunun belirleneceği maceranın kazananları ise 9 Aralık'ta StartGate'te yapılacak "Mağara Jam'23 Final"de açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mağara Jam Kurucusu Ataberk Palacıoğlu, 3 yıldır bu işi yaptıklarına dikkati çekerek, "İnanılmaz eğlenceli bir etkinlik oldu. Katılımcılarımızın hem ürettiği hem de eğlendiği sıcak bir ortam vardı. Gerek fiziksel gerek çevrim içi alanlarda harika yorumlar aldık. Mağara olarak yaptığımız işi geliştirerek yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

StartGate Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Cihat Durmuş da beklenilenden daha yoğun katılımlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "StartGate tarafından katılımcıların tüm ihtiyaçları düşünüldüğünden, motivasyon ve enerjilerinin tamamını oyun geliştirmeye verebildiler ve bu sayede ortaya birbirinden yaratıcı ve başarılı yüzlerce oyun çıktı." değerlendirmesini yaptı.