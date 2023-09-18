Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından yapılan Starlink uyduları, Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüldü. Uydular, tek sıra halinde ilerlerken yanlarından geçen bir ışık sonrası gözden kayboldu.

İp gibi dizilip ilerleyen Starlink uyduları Tunceli semalarında görüntülendi

TUNCELİ - Starlink uyduları Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüldü.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlenirken uydular dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüntülendi. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.