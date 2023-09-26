Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek?

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine başlamış durumda. Uzay tabanlı hizmet sunan Starlink hakkında en merak edilen konulardan birisi de ülkemizde ne zaman faaliyet göstereceği konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sayan: "Starlink'in ülkemizde faaliyette bulunma talebini değerlendiriyoruz"

Daha önce aktarıldığına göre, SpaceX, Starlink'i Türkiye'de hizmete açmak için talepte bulundu. Şirketin fenomen CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde birçok önemli konuyu konuşmak adına Türkiye'ye geldi. Görünen o ki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Düşük Yörünge Uyduları üzerinden hizmet sunumuna yönelik istişare toplantımız; kamu kurumlarımız ve bağlı şirketleri ile özel sektör temsilcilerimizin katılımıyla devam ediyor. Starlink'in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine yönelik gerekli regülasyon sürecini, sektörümüzün tüm aktörleri ile değerlendiriyoruz.

Türkiye'nin güvenlik, ticari, teknik ve mali konudaki hassasiyetlerini ortaya koyacak, yetkilendirme süreciyle ilgili gereksinimleri belirleyeceğiz. Ülkemizin geleceği ve ilerlemesi için bizim çizeceğimiz bir yol haritasına eşlik etmek isteyen, destek olmak isteyen herkesle el ele verip çalışacağız. Süreç sonucunda çıkaracağımız yetkilendirmeyle ilgili gereksinimlere uyan firmaları da ülkemize davet etmekten memnuniyet duyacağız.

Starlink fiyatı ne kadar?

Starlink abonelik ücretleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak kullanıcıların ilk aboneliklerinde 599 dolarlık bir kit satın alması gerekiyor. Ayrıca internet abonelik fiyatı ise ABD'de 90 dolardan 250 dolara kadar çıkıyor.

Peki sizler Starlink Türkiye girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.