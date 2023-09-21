Starlink Türkiye'ye hizmet vermeye başlıyor

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, Türkiye'de hizmete açılmak için talepte bulundu. BTK yetkilileriyle yapılan toplantı sonucunda değerlendirme toplantısı düzenlenecek ve karar açıklanacak.

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine başlamış durumda. Kullanıcıları altyapı sıkıntılarından kurtaran hizmetin ülkemize ne zaman geleceği ise bir süredir merak konusuydu. Resmi olarak son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan'dan geldi.

BTK, Starlink ağının Türkiye için hizmet talebini değerlendirecek

Aktarılan bilgilere göre SpaceX, Starlink'i Türkiye'de hizmete açmak için talepte bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise bugün SpaceX yetkilileriyle verimli bir toplantı geçirdiklerini söyledi.

Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı… pic.twitter.com/2A7wT3N9L4 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 20, 2023

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan, toplantıda bu talebin resmen BTK'ya iletildiğini ifade etti.

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Toplantı sonucunda BTK, 25 Eylül Pazartesi günü haberleşme sektörünün görüşünü almak için değerlendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Değerlendirme toplantısında Starlink'in Türkiye'de hizmet vermesi konusundaki fırsatlar ve riskler masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca kamuoyunun endişelerinin dinlenmesi ve sektör paydaşlarının görüşleri alınması muhtemel görünüyor.

Bu toplantılar sonrasında ise BTK'nın Starlink'e Türkiye'de faaliyette bulunup bulunamayacağına dair kararını açıklaması bekleniyor.

Starlink fiyatı ne kadar?

Starlink abonelik ücretleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak kullanıcıların ilk aboneliklerinde 599 dolarlık bir kit satın alması gerekiyor. Ayrıca internet abonelik fiyatı ise ABD'de 90 dolardan 250 dolara kadar çıkıyor.

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